شهادات جامعية مزورة.. ضبط كيانات تعليمية وهمية للنصب على الشباب

كشفت أجهزة الأمن عن كيانات تعليمية وهمية بدون ترخيص للنصب على الشباب بالقناة وسيناء والدلتا، وترويجهم شهادات جامعية ودورات تدريبية مزورة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 6 آلاف جنيه للواحدة، وضبطت القائمين عليها.

شهادات جامعية بمبلغ 3.5 ألف جنيه

ترجع التفاصيل إلى تأكيد معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقناة وسيناء، أن شخصين يوجد لأحدهما معلومات جنائية، يديران كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وأضافت التحريات أنهما اتخاذا وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي في الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية عليا، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية بمجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنا من خلال ذلك استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية، وتحصلا منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت بين 2,800 إلى 3,500 جنيه للواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف مقر الأكاديمية المشار إليه، وأمكن ضبط أحد المتهمين.

وعثر على عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة، جهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية.

وعثرت على مبلغ مالي، 14 دفتر إذن توريد، تسجيل تسجيل بيانات المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، مجموعة من الإيصالات موضح بها المبالغ المحصلة من الطلب، عدد من الاستمارات الخاصة بطلب الحصول على وظائف بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية، كمية من النماذج لامتحانات خاصة بالدارسين بالأكاديمية كمية من المطبوعات الدعائية الخاصة بنشاطها.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات خاصة بنشاط الأكاديمية والمبالغ المالية المضبوطة حصيلة الدورات التعليمية والشهادات الممنوحة للراغبين.

أكاديمية وهمية بالدقهلية

على صعيد متصل، أكدت معلومات وتحريات فرع شرق الدلتا، أن حاصل على بكالوريوس تجارة -مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية- يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص (أكاديمية) بالمنصورة.

وأشارت التحريات إلى اتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية بمجال (التمريض، أشعة، تحاليل طبية، مساعد صيدلي، سكرتارية طبية، تنمية بشرية، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين) تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج.

ولفتت التحريات إلى تنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنه من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات، مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 5000 إلى 6000 جنيه للشهادة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أعدت مأمورية استهدفت المتهم المشار إليه، وأمكن ضبطه بمقر الأكاديمية المشار إليها.

وعثرت على 2 ملف بأسماء الطلبة المتقدمين للدراسة بالأكاديمية المشار إليها بأسماء شخصين مرفق بهما صورة المؤهل الدراسي، واستمارة تسجيل المتدرب وإقرار من المذكوران على اللائحة الداخلية وشروط الأكاديمية وأصل وصورة شهادة الميلاد وصور بطاقة المذكورين وأولياء أمورهما وصورة شخصية لهما.

وكمية كبيرة من الأوراق الخاصة بالدعاية للأكاديمية، متضمنة نشاط وعنوان الأكاديمية ومجالات الدراسة بها.

ووجدت مجموعة أوراق التقديم للأكاديمية المشار إليها، واللائحة الداخلية، والجزاءات، وإستمارة تسجيل متدرب، وإيصال إستلام نقدية، وإقرار الموافقة على شروط القبول بالأكاديمية.

وعثرت على 2 خطاب صادرين من الأكاديمية بالمنصورة يتضمنا طلب الموافقة على تأجير قاعة محاضرات بإحدى الجامعات، لمدة يومان أسبوعيًا للتدريب بمجال رعاية الخدمات الصحية (لم يتم الموافقة عليهما).

و3 خطابات صادرين من الأكاديمية بالمنصورة لإحدى الجامعات يتضمن الأول “جدول مقررات خدمات الرعاية الصحية للحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية”، والثاني “جدول مقررات المعاون الطبي للحاصلين على بكالوريوس الخدمات الاجتماعية”، والثالث “بيان بدورات تدريب العاملين فى مجال ذوى الإحتياجات الخاصة بكافة أنواعها” وذلك لخريجى كليات التربية ورياض الأطفال والمعهد العالى للخدمات الاجتماعية (لم يتم الموافقة عليهم).

ولوحة إعلانية باسم الأكاديمية، جهاز “لاب توب” – جهاز كمبيوتر بمشتملاته، وبفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.