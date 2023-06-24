شهادات الإيداع الدولية بسوق لندن تواصل الاستقرار .. و«التجاري الدولي» تتداول عند 1.15 دولار

واصلت شهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة “لندن”استقرارها السعري دون أي تغيرات، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ تداولت شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 1.15 دولار.

وعلى جانب أخر استقر أداء شهادة إيداع “إي إف جي القابضة” عند 0.80 دولار، و “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.30 دولار، وأيضًا “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار.

تجدر الإشار إلي أن التباين كان قد هيمن على أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات يوم الخميس الماضي، بختام تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات العربية والمحلية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد بلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة للبورصة نحو 1.164 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 1.9 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين والصفقات، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.7 مليار جنيه فقط.

