شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن تُنهى تعاملات أسبوع على استقرار

هيمن الاستقرار التام على أداء شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتظل 5 شهادات النشطة على ثبات سعري دون أيةً تغيرات .

ووفقًا للبيات فقد ظلت شهادة إيداع “التجاري الدولي” عن مستوى سعري 3.63 دولار، فيما ظلت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.05 دولار، وشهادة إيداع “هيرمس” عند 1.76 دولار.

وعلى صعيد آخر ظلت شهادة إيداع “ايديتا للصناعات الغذائية” عند 2.80 دولار، و”المصرية للاتصالات” عند 3.60 دولار.

وتعتبر شهادات إيداع الدولية “GDR’s” أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بأسواق المال الدولية، مثل بورصات لندن أو لوكسمبورج أو نيويورك، ويتم إصدار “GDR’s” بهدف زيادة رأس المال.

يُذكر أن التباين هيمن على أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي أيضًا، إذ هبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو0.33% ليصل 10731 نقطة.

فيما صعد المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 3% وسجل 2229 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 2.7% مغلقًا عند 3181 نقطة .