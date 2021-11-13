شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن تُنهي تعاملات الأسبوع على استقرار تام

أنهت شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن، على استقرار في الأداء لتغلق عند نفس المستويات السعرية دون أي تغيرات، وتتداول شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 3.72 دولار .

واستقرت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار، فيما تداولت شهادة إيداع “هيرمس” عند 1.65 دولار، وشهادة إيداع “إيديتا” عند 2.20 دولار، و”المصرية للاتصالات” عند 3.72 دولار دون أي تفاعل مع الأحداث الجارية حول صفقة “فودافون مصر” .

يذكر أن المصرية للاتصالات المقيدة في البورصة المصرية تمتلك 45% من أسهم شركة فودافون مصر.

وأعلنت مجموعة فودافون العالمية اليوم عن موافقتها على نقل حصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة “فوداكوم”، وهي الشركة التابعة لها في جنوب إفريقيا.

وتعود هذه الصفقة بالفائدة على جميع الأطراف (فودافون العالمية وفوداكوم وفودافون مصر) حيث تتيح الصفقة لفودافون تنظيم إدارة العمليات فى قارة إفريقيا وإعطاء أولوية للأسواق الناشئة والتى لاتزال تتمتع بالنمو و الجاذبة للاستثمار .

كما تمثل هذه الصفقة فرصة كبيرة لفودافون مصر للاستفادة من خدمات الشمول المالى وتنوعها وتبادل الخبرات مع الأسواق الإفريقية فى مجال الحلول التكنولوجية وإنترنت الأشياء.

وتمثل فودافون مصر واحدة من أكبر الأسواق لفودافون العالمية فى إفريقيا وتحتل مركزا رياديا فى مجال تصدير خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يتيح لها الفرصة أن تصبح مركزا للتميز فى مجال الخدمات الرقمية والشمول المالى.



