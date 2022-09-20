شهادات «الأهلي» تستحوذ على نصيب الأسد من استثمارات صناديق التأمين الخاصة

تصدرت شهادات البنك الأهلي المصري قنوات استثمار صناديق التأمين الخاصة، بحصة بلغت 63,6% لتصل عوائدها إلى ما ناهز على الـ7,8 مليار جنيه خلال العام الماضي.

عائد الأوراق المضمونة من الحكومة يبلغ قيمة 9 مليارات و948 مليونًا.. بنسبة 81,2%

بينما حلّت أذون الخزانة العامة في المركز الثاني، بنسبة 12,3% من العوائد، بقيمة زادت عن 1,5 مليارًا.

في حين أن المركز الثالث كان من نصيب الودائع البنكية التي حصدت عوائدها 1,4 مليارًا، بنسبة 11,4%، أما السندات الحكومية فقد نهضت عوائدها إلى 5,3% بقيمة 648 مليونًا، لتحل في المرتبة الرابعة.

الأوراق المالية المتداولة تحصّل عائدًا 558 مليون جنيه.. بنسبة 4,6%

وقد ارتفع عائد الأسهم لـ2021 حتى وصل إلى 4% من الإجمالي العام، بقيمة بلغت 485 مليون جنيه، ليكون بذلك في المركز الخامس، أما فوائد القروض فكانت هي السادسة ترتيبًا، إذ ساهمت بـ204 مليون جنيه في قنوات الاستثمار ونسبة منخفضة بلغت 1,7%.

وأتمّت الاستثمارات الأخرى عوائدها بقيمة 134 مليونًا، بنسبة 1,1%، لتحظى بالمركز السابع، في حين سجلت عوائد السندات غير الحكومية نسبة 0,3%، بواقع 41 مليون جنيه، لتكون المرتبة الثامنة من حقها، بينما المركز التاسع كان للأوراق المالية المتداولة الأخرى، التي سجلت نفس النسبة السابقة بعائد بلغ 32 مليونًا.

ريع العقارات بالمركز الأخير.. بقيمة 12 مليون جنيهًا

وجاء ريع العقارات بالمركز العاشر والأخير، حيث ساهم بـ12 مليونًا ونسبة 0,1% من إجمالي عائد استثمارات صناديق التأمين الخاصة الذي بلغ 12 مليارًا و253 مليونًا.

وقد بلغت عوائد استثمارات صناديق التأمين الخاصة 12 مليارًا و253 مليونًا لـ2021، حيث بدت مرتفعة عنها في 2020، وإن كانت في بعض المجالات قد تراجعت عن العام قبل الماضي.