شن 1207 حملات تفتيشية على منشآت طبية بالبحيرة وغلق 80 كيانا مخالفا

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والدورية لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء تلك المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

وشنت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة د هاني جميعة من خلال فريق العلاج الحر بالمديرية بقيادة د عبدالحميد الطيباني خلال أكتوبر الماضي حملات تفتيشية على 1207 منشآت طبية خاصة، أسفرت عن إصدار 80 قرار غلق إداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص ومخالفة لاشتراطات الترخيص.

كما بلغ عدد المنشآت الجارى استصدار قرار غلق لها 226 ، و تم توجيه إنذار بالمخالفات لتلافي السلبيات وتصويب أوضاع 326 منشأة حيث تم إنذار 100 منشأة لمخالفة اشتراطات التراخيص ، و 216 منشأة لمخالفة اشتراطات مكافحة العدوى ، وتوجيه إنذار لعدد 10 منشآت لوجود عمالة غير مؤهلة .

كما تم ترخيص 7 عيادات خاصة و 2 محل نظارات ، و3 عيادات أسنان ، وتجديد ترخيص لعدد 5 منشآت، وكذا فحص 24 شكوى واجراء عدد 26 معاينة.

و أكد وكيل الوزارة على جهود إدارة العلاج الحر في متابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية “الخاصة”، ودورها في إصدار التراخيص اللازمة لتلك المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظاً علي صحة المواطنين.