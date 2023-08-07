شن حملة إزالات لمخالفات البناء بالقطاعين الشمالي والجنوبي في مدينة السادس من أكتوبر

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة إزالة موسعة، أمس الأحد، على القطاعين الشمالي والجنوبي؛ لإزالة مخالفات البناء.

واستهدفت كمبوند كارمة سيتي بالقطاع الشمالي بإشراف محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز، إسلام عادل مدير إدارة الازالات والاشغالات وبحضور ماهر سعد القائم بأعمال معاون رئيس الجهاز، وأسفرت عن إزالة فورية لزيادة في النسبة البنائية لمسطح غرف السطح للعمائر السكنية أرقام 22،23، 24، 12.

أضاف “النجار”، كما تم شن حملة على القطاع الجنوبي بالمدينة بإشراف رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز، إسلام عادل مدير إدارة الإدارات والإشغالات، مصطفى عبد السلام رئيس الأحياء الأول والثاني والثالث استهدفت الحي الأول، وأسفرت عن إزالة استوديوهات مخالفة لشروط التراخيص للقطعة رقم 394 بالمجاورة الثانية وكذا إيقاف تحويل النشاط من سكني إلي تجاري بالمخالفة للشروط خلف قطعة رقم 397.

شدد “النجار”، على عدم التهاون مع المتعدين بالبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي أنشطة تجارية مخالفة للتراخيص أسفل العمائر السكنية وسيتم التعامل مع المخالفين بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات فى المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون.

في سياق متصل، وجه “النجار”باستمرار رصد ومتابعة وضبط السيارات المخالفة والمضخات التي تعمل دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

استهدفت حملات المرور الأمني القطاع الشرقي بإشراف رانيا سمير نائب رئيس الجهاز، إسلام عادل رئيس لجنة الإزالات والمشرف العام على رئاسة الأحياء وبحضور راضي خليل معاون رئيس الجهاز ومصطفى عرندة وأسفرت عن ضبط مضخة وبامب( تعمل بدون تصريح) بالمجاورة الثانية عشر بغرب سوميد، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائق ومالك المضخة.

أوضح أنه في حالة وجود أى شكاوي يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.