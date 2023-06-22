شن حملات على أسواق ومحال الجزارة بكفر الشيخ وتحرير 212 محضرا

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات على الأسواق ومحال الجزارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي أسفرت عن تحرير 212 محضراً متنوعاً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها باستمرار الحملات على الأسواق والمخابز.

ترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، وإبراهيم موافي، نائبا رئيس المدينة، بمشاركة رؤساء القرى، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا، حملات على الأسواق والمخابز، تمكنت الحملات من تحرير 35 محضراً متنوعا لأصحاب المخابز والمحال التجارية، منها 24 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 22 محضرا تلاعب فى الموازين، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، كما جرى تحرير 11 محضرا لأصحاب المحال.

وقاد اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين حملات اسفرت عن تحرير 44 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز، وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين، والإدارة الصحية بسيدى سالم، وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة، عن تحرير 8 محاضر، منها 4 محاضر صحة، و4 محاضر بيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وترأس اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية حماية المستهلك، إدارة تموين بندر ومركز دسوق، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشى تموين بالإدارة من مأموري الضبط القضائي والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات، وتمكنت الحملة من تحرير 30 محضر مخالفة منها 8 صحة، و 5 عدم إعلان ، و2 لحوم ، و10 بدون ترخيص، و1 بيئة، و4 محاضر متنوعة.

وقاد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، توافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، وتمكنت الحملات من تحرير 26 محضر متنوعة، من بينها 3 محاضر نقص وزن، و5 نظافة و14 صحة 3 اعلان اسعار.

وترأس عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 34 محضراً متنوعاً، منها 10 محاضر نقص وزن ، و 2 محضر عدم نظافة معدات المخبز ، و10 محاضر اشتراطات نظافة ، و4 محاضر شهادات صحية.

وقاد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة مكبرة على المخابز بالمدينة والقرى الـ 5، لضبط منظومة الخبر وتوصيل الدعم لمستحقيه وتأكد من مدى وزن وجودة رغيف الخبز ونظافة المكان، مما أسفرت عن تحرير 21 محضراً متنوعاً.

وقاد سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية ،وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، وذلك لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع ،والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن وضبط الأسعار، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة، منها 2 نقص وزن، ومحضر غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم الاعلان، ومحضر عدم حمل شهادة صحية.

وقاد جمال يونس رئيس، مدينة سيدي غازي، حملة تموينية مكبرة على المخابز، والتأكيد على توافر الخبز المدعم بجودة عالية، ومطابقته للمواصفات، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر نقص وزن.