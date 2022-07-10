شنغهاي تدق ناقوس الخطر بشأن نوع جديد من المتحور أوميكرون

رصدت مدينة شنغهاي نوعا جديدا من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في حالة مصابة بالوباء، في إشارة إلى التعقيدات التي تواجهها الصين للتعامل مع السلالات المتحورة الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق سياسة “صفر كوفيد”، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول اليوم الأحد‭‭‭‭ ‬‬‬.

قال تشاو داندان نائب مدير لجنة الصحة بالمدينة إن الحالة تم رصدها في الحي المالي في بودونج في الثامن من يوليو الجاري ومرتبطة بحالة قادمة من الخارج.

ورفعت شنغهاي بشرق الصين قيود إغلاق استمرت قرابة شهرين منذ بداية يونيو، لكنها تستمر في فرض قيود صارمة، وتغلق المباني والمجمعات بمجرد ظهور تفش محتمل.

وحذر تشاو من لجنة الصحة في شنغهاي من أن “مدينتنا تواصل في الفترة الأخيرة تسجيل المزيد من الحالات الإيجابية المنقولة محليا لكوفيد-19 ولا يزال خطر انتشار الوباء في المجتمع مرتفعا للغاية”.

وقال تشاو إن السكان في العديد من المناطق الرئيسية بشنغهاي سيخضعون لجولتين من اختبارات كوفيد-19، من 12 إلى 14 يوليو ، في مسعى للسيطرة على التفشي الجديد المحتمل للمرض.

ووفقا لمركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الصين، فإن المتحور “أوميكرون بي إيه.5” الذي يسبب موجة جديدة من إصابات “كوفيد-19” في الخارج، تم اكتشافه لأول مرة في الصين في 13 مايو الماضي في مريض ذكر يبلغ من العمر 37 عاما وصل إلى شنغهاي قادما من أوغندا.

وقال يوان تشنجان، عضو مجموعة الخبراء الاستشارية في المدينة بشأن الوقاية من كوفيد-19، في إفادة يوم الأحد، إن المتحور “بي إيه.5 ” ثبت أنه يتمتع بمعدل انتشار سريع وقدرة محسنة على الهروب من الجهاز المناعي.

وأضاف أن التطعيم ما زال فعالا في منع المتحور من التسبب في أعراض خطيرة أو الوفاة.

إصابات كورونا في شنغهاي

أعلنت السلطات في شنغهاي عن مناطق جديدة متوسطة وعالية الخطورة، مع تسجيل المزيد من إصابات كورونا والارتفاع المستمر في انتشار العدوى الذي يهدد بعودة الإغلاق للمركز المالي للصين.

وذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية اليوم الأحد عن بيان حكومي أن المدينة سجلت 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، بعد تسجيل 59 حالة أمس الأول الجمعة.

وأضافت شنغهاي 38 منطقة متوسطة الخطورة ومنطقة واحدة عالية الخطورة بعد تحديد 40 منطقة متوسطة الخطورة وثلاث مناطق عالية الخطورة في اليوم السابق. وتم تحديد المناطق والمجمعات التي سجلت حالات إصابة على أنها خطيرة.

ومنعت هايكو، عاصمة مقاطعة هاينان جنوبي الصين، المركبات والأشخاص من مغادرة جزيرة هايديان في شمال المدينة اعتبارا من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، وحثت السكان على البقاء في منازلهم.