شنغهاي تثير غضب سكانها بإجراء جديد بشأن فيروس «كورونا»

اضطرت السلطات في مدينة شنغهاي التي تكافح تفشي فيروس كوورنا المستجد “كوفيد-19” لإقامة حواجز من الشباك المعدنية أمام بعض المباني السكنية، وهو ما أثار مجددا حفيظة السكان بوجه عام بشأن إجراءات الإغلاق التي أجبرت الكثير من سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليونا على البقاء في منازلهم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت صورا لأفراد يرتدون الملابس البيضاء الخاصة بالحماية من العدوى ويغلقون شوارع بأكملها بسياج أخضر بارتفاع مترين تقريبا مما أثار تساؤلات وشكاوى من السكان.

وعن هذه الإجراءات، قال أحد المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي “ويبو”: ” هذا يعد عدم احترام لحقوق الأشخاص في الداخل باستخدام حواجز معدنية لتطويقهم مثل الحيوانات الأليفة”.

ويبدو أن معظم الحواجز أقيمت حول مباني تم تصنيفها على أنها “مناطق مغلقة” وهي المباني التي اكتشف فيها إصابة شخص واحد على الأقل بـ “كوفيد-19” وبالتالي فإنه ممنوع على سكانها المغادرة.

وتكافح شنغهاي، أكبر مدن الصين وأهم مركز اقتصادي، أكبر تفش لـ “كوفيد-“19 ” في البلاد باتباع سياسة تفرض وضع جميع حالات الإصابة المؤكدة في منشآت الحجر الصحي الرئيسية.

وأدى الإغلاق المستمر منذ ما يربو على ثلاثة أسابيع إلى ظهور مشاعر الإحباط بسبب صعوبات الحصول على الطعام والرعاية الطبية بالإضافة إلى فقدان الأجور والانفصال الأسري والظروف في مراكز الحجر الصحي والرقابة على جهود التنفيث عن الغضب على الإنترنت.

وتسبب الإغلاق في خسائر لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وسجلت المدينة 39 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 ليوم السبت مقابل 12 أمس الأول الجمعة.

إصابات كورونا حول العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 508 ملايين و723 ألفًا و51 حالة.

وأكدت الجامعة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و215 ألفًا و628 حالة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.9 مليون حالة، وذلك حسب أحدث إحصائية نشرتها اليوم السبت.

في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.3 مليون حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ991 ألفًا و169 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ662 ألفًا و802 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 522 ألفًا و149 حالة.