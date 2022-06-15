شنغهاي تتخذ قرارا حاسما بشأن مواجهة فيروس كورونا

ذكر مسؤول اليوم الأربعاء إن شنغهاي ستطلب من جميع مناطقها الست عشرة تنظيم اختبارات جماعية للمقيمين للكشف عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مطلع كل أسبوع حتى نهاية يوليو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال تشاو داندان إن جميع المناطق ستنظم “فحوصا جماعية” في مطلع كل أسبوع.

وأوضح قائلا إنه إذا وجدت منطقة أي تفش بين جماعات خلال الأسبوع، فسيكون مطلوبا إجراء فحص كامل يخضع خلاله جميع السكان لقيود على التنقل لحين انتهاء الاختبار.

إصابات كورونا في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية يوم الأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، منها 77 إصابة مصحوبة بأعراض و158 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 230 إصابة جديدة، منها 95 إصابة مصحوبة بأعراض و135 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 225054 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

ورصدت العاصمة بكين 25 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 42 في اليوم السابق، و38 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 32 إصابة في اليوم السابق.

كما رصدت شنغهاي 13 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل ثلاثة في اليوم السابق، وحالتين محليتين جديدتين بلا أعراض مقابل 14 في اليوم السابق.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم، ارتفعت إلى 536 مليونا و647 ألفا و9 إصابات.

وأضافت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 6 ملايين و312 ألفا و383 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 85.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.5 مليون إصابة.