شنط رمضان بعد التعويم.. نقص في المحتويات.. وتراجع على الإقبال

هبة حامد:في محاولة منها للهروب من عرض منتجاتها بأسعار مرتفعة، لجأت الأسواق التجارية وسلاسل السوبر ماركت المختلفة في عرض شنط رمضان لهذا العام بمحتويات أقل مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك في ظل زيادات في السعر قدّرها تجار بأكثر من 40% بعد تعويم الجنيه. وشهدت محتويات شنطة رمضان نقصًا في المكونات

هبة حامد: في محاولة منها للهروب من عرض منتجاتها بأسعار مرتفعة، لجأت الأسواق التجارية وسلاسل السوبر ماركت المختلفة في عرض شنط رمضان لهذا العام بمحتويات أقل مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك في ظل زيادات في السعر قدّرها تجار بأكثر من 40% بعد تعويم الجنيه.



وشهدت محتويات شنطة رمضان نقصًا في المكونات المعروضة أو كمياتها، وهو ما أرجعه محمود رمضان، عامل بأحد فروع السوبر ماركت الشهيرة إلى محاولة هذه المحال الهروب من عرض المنتجات بأسعارها التي وصفها بـ”جنونية” هذا العام، خاصة في ظل حالة الركود التي تعاني منها الأسواق. يقول رمضان: إن هذا العام هو العام الأول الذي تشهد فيه الأسواق تراجعًا ملحوظًا في إقبال المواطنين، مؤكدًا أن الزيادات فرضت نفسها بقوة، وأنه رغم محاولة سلالسل السوبر ماركت والمحال التجارية الهروب من عرض أسعار مرتفعة بحيل مختلفة، إلا أن هناك تراجعًا ملحوظًا في الإقبال على السلع قدره بـ60% مقارنة بالأعوام الماضية. ويضيف: “من المتعارف عليه أن السلوك الشرائي للمواطنين لا يتأثر وأنه على الرغم من الزيادات التي شهدتها أسعار السلع خلال الأعوام الماضية إلا أن المحال التجارية والأسواق كانت تشهد إقبالًا، خاصة قبل شهر رمضان وبدء عرض منتجات الياميش في الأسواق، إلا أن هذا العام هناك تراجعًا ملحوظًا في الإقبال، فزادات الأسعار أجبرت المواطنين في ظل تراجع الوضع الاقتصادي إما على شراء كميات قليلة أو التوقف عن شراء الياميش لدى بعض الأسر”. وشهدت أسعار شنط رمضان لهذا العام زيادة في السعر قدرها تجار بـ40%، لتبدأ من 55 جنيهًا وتصل إلى 99 جنيهًا باختلاف أماكن العرض، مقارنة بـ 55 جنيهًا أعلى سعر العام الماضي. وفي كارفور ارتفع سعر شنطة رمضان إلى 54 جنيهًا مقارنة بـ 35 جنيهًا للعام الماضي، فيما وصل سعر شنطة رمضان إلى 99 جنيهًا مقارنة بـ 54 جنيهًا للعام الماضي، وسط تفاوت في الأسعار لأغلب سلاسل السوبر ماركت الأخرى واختلاف في المكونات المعروضة وكمياتها.