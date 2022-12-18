شنخوا: نمو مبيعات سيارات الركاب الفارهة في الصين خلال 11 شهرًا

أظهرت بيانات الصناعة أن مبيعات سيارات الركاب الفارهة المنتجة في الصين، سجلت نموا سريعًا في البلاد خلال أول 11 شهرًا على الرغم من اضطرابات ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة شنخوا الصينية للأنباء.

وإبان هذه الفترة ، تم بيع أكثر من 3.51 مليون سيارة من هذا القبيل في الصين، بزيادة 12.7 % على أساس سنوي، وفقا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وفي نوفمبر وحده، ارتفعت مبيعات هذه السيارات بنسبة 18.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 380 ألف وحدة، وفقًا للجمعية.

وسلطت الضوء على الأداء الجيد لسوق سيارات الركاب الفارهة، مشيرة إلى أن السوق حافظت على مرونة قوية وسط الاضطرابات الناجمة عن الوباء.