«شنجلابس» تدعم 13 شركة ناشئة في حلول الطاقة الخضراء

أعلنت مسرعة الأعمال تشنجلابس (Changelabs)، وخلال دورته الثانية في مصر، عن تخريج دفعة جديدة إلى سوق ريادة الأعمال من 13 شركة ناشئة، بالشراكة مع (Green For Growth Fund) وأمازون لخدمات الشبكات والبنك الهولندي لتنمية وتطوير المشاريع،والذي تم اختيارهم من بين أفضل الشركات في النظام البيئي المصري بعد إتمامهم بنجاح مراحل برنامج المسرع الذي استمر لمدة 6 أسابيع.

ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة المصرية حول أهمية تحقيق التنمية المستدامة في الدولة والمنطقة، ومع التطورات الأخيرة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، والتي كان لها دور في جعل الاستدامة واحدة من الركائز الرئيسية في النظام البيئي لريادة الأعمال في البلاد. وكان ذلك بمثابة حافز لتشنجلابس (Changelabs)، مكنها من تحديد معايير اختيار الـ 13 شركة الناشئة المتخرجة لهذا العام، الذين استطاعوا تقديم حلولًا مبتكرة لمواجهة التأثير المستدام وذلك من خلال توفير حلول في متناول اليد ويمكن الوصول إليها بسهولة.

وفي هذا السياق، علق كريم سمرة، الشريك المؤسس لتشنجلابس (Changelabs)، خلال يوم العرض قائلاً: “أصرت تشنجلابس على الاستمرار في دعم الشركات الناشئة وتنظيم الحدث هذا العام على الرغم من أثار جائحة فيروس كورونا، إيماناً منا بدور الشباب في النهوض بالاقتصاد القومي، كما أنها كانت الوسيلة الأنسب للتعبير عن الامتنان للشباب المصري الطموح الذي يعد جزءًا رئيسيا في تشكيل مستقبل البلاد “.

قامت خمس شركات من أصل 13 شركة ناشئة مشاركة هذا العام العمل على معالجة قضايا الطاقة الخضراء، حيث قدمت مجموعة واسعة من الحلول لإنتاج الطاقة الخضراء مثل إعادة تدوير زيت الطهي، والوصول إلى الطاقة الخضراء من خلال توفير خدمات شحن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى مباني الطاقة الخضراء من خلال توفير تصميمات صديقة للبيئة وحلول بناء موفرة للطاقة وفعالة من حيث التكلفة.

ومن جانبه قال جمال خياط، المؤسس المشارك لتشنجلابس (Changelabs): “لقد تمكنا من الوصول إلى العرض التوضيحي للدفعة الثانية ومشاهدة هذه العروض المبتكرة اليوم، بعد رحلة شاقة من الدورات التدريبية والاجتماعات والدعم الفردي مع الشركات الناشئة، لكي نضمن حصولهم على أقصى استفادة من البرنامج وأن الشركات التي وقع عليها الاختيار كانت الخيار الأمثل”.

قدم البرنامج أكثر من 100 ساعة تدريبية و200 ساعة من جلسات التوجيه الفردية بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 خبيرًا لدعم 13 شركة ناشئة مبتكرة مختارة، لمساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى أعمال جاهزة للاستثمار.

تقدمت الشركات الناشئة للحصول على تمويل يصل إلى 150 ألف دولار في 30 سبتمبر في القاهرة في يوم العرض الذي أقيم عبر الإنترنت، بما يتماشى مع المعيار الجديد للأحداث الافتراضية بهدف الحفاظ على المجتمع آمنًا أثناء الوفاء بوعد تشنجلابس (Changelabs) بدعم بيئة ريادة الأعمال.

كان الاحتفال بتخريج الشركات الناشئة بحضور قادة من النظام البيئي بما في ذلك وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة (EFG Finance)، لؤي الشواربي، المستشار القانوني وعضو مؤسس مشارك باليكس انجليز (Alex Angels)، جيروين هارتفيليد – مدير صندوق ماصيف (MASSIF)، جيون-نويل اولدير، مدير أول تنفيذي، بامبو كابيتال بارتنارز(Bamboo Capital Partners)، علي الشلقاني، رئيس مجلس إدارة كايرو انجلز (Cairo Angels)، إلى جانب محمد مرسي، مدير عام شركة فاينانس ان موشين مصر Finance in Motion) (

من الجدير بالذكر أن تشنجلابس (Changelabs) تسعى جاهدة لدعم مجموعات جديدة من رواد الأعمال في النظام البيئي المصري وتسريع نموهم وتثقيفهم وإعدادهم للمنافسة في السوق