شنايدر وجنوب سيناء تتفقان لإطلاق مبادرات لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء بالتزامن مع COP27

وقعت شركة شنايدر إلكتريك اتفاق مع محافظة جنوب سيناء لإطلاق عدة مبادرات على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 والذي سيقام في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

ويشمل التعاون إطلاق عدة مبادرات على رأسها مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة والمقرر إقامته في ‘شرم الشيخ’ بالتعاون مع المحافظة، ومسابقة The Green Challenge لطلاب جامعة “الملك سلمان” الدولية بجنوب سيناء، بالإضافة الى مبادرة لتطوير المحافظة بيئياً وتزويدها بشواحن شنايدر EVlink للسيارات الكهربائية.

شنايدر

وأوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استعداد المحافظة التام لدعم كافة الأفكار، وتنفيذ المشروعات التي من شأنها ظهور الدولة المصرية بالمكانة التي تليق بها عالميًا خلال مؤتمر المناخ.

وأضاف أنه يوجد تكاتف بين كافة الوزارات، وجميع أجهزة الدولة لتنفيذ المشروعات التي ستحول مدينة شرم الشيخ إلى نموذج بيئي مستدام بالتعاون مع شنايدر إلكتريك. وأشار أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لعدد من المبادرات والأنشطة التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع شركة شنايدر إليكتريك لتوفير حلول مستدامة للطاقة ودعم المجتمعات المحلية في المحافظة.

قال “سباستيان رييز” رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا ، أن التعاون مع محافظة جنوب سيناء يدعم جهود تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة خضراء في مصر ،وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الشركة لتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الوصول للطاقة مع طرح حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال توفير حلول للطاقة تمكنها من تحقيق أهدافها التنموية وتجنب التأثيرات الجانبية على المناخ.

وقال فؤاد زايد، نائب رئيس شركة شنايدر إليكتريك لقطاع الطاقة الرقمية في شمال شرق أفريقيا ، أن المبادرات الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع المحافظة يمكن أن تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة بصورة أكبر في الحفاظ على البيئة حيث تعمل حلول شنايدر على تحسين استخدام الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل تعاونها مع المحافظة لاستخراج المياه من الآبار وضخ المياه بالطاقة الشمسية وتوفير الطاقة المتجددة للمناطق المنعزلة وغيرها.

وتشارك شركة شنايدر إليكتريك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 من خلال المنطقة الخضراء Green Zone حيث تم تصميم جناح مخصص يمكن لزائري المؤتمر وكافة المشاركين التعرف على الحلول التكنولوجية المتطورة والمتنوعة التي تقدمها الشركة ومعرفة المزيد عن جهودها في مجال الاستدامة. ويأتي هذا الجناح كمحاكاة لمركز الاستدامة الخاص بالشركة والذي يستعرض كافة حلول وخدمات شنايدر إليكتريك بشكل تفصيلي.

وبالإضافة الى تصميم مركز الإستدامة، ومساحات المعرض المخصصة للتدريب التفاعلي وعرض أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فمن المقرر أن يشمل مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة ستة أقسام لتمثيل التزامات الشركة الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة (المناخ، الموارد، الثقة، المساواة، الأجيال، الشراكة المحلية).

ومن جانب آخر، أطلقت شنايدر إلكتريك مسابقة لطلاب جامعة “الملك سلمان” الدولية، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، لتشجيعهم على تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والمشاكل التي قد تواجهها المحافظة تحت عنوان The Green Challenge بداية من سبتمبر الماضي.

وتضمنت المسابقة برنامج تدريبي يعمل على تزويد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال المجتمعية والتقنيات والخبرات المطلوبة، بهدف تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع ناشئة ومستدامة قادرة على خدمة مجتمعاتهم المحلية، وهو ما يعني تمكين الطلاب والشباب لمواجهة تحديات المناخ بحلول مبتكرة.

ومن المقرر أن تُختتم المسابقة في حفل داخل مركز الاستدامة، بالتوازي مع فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27، وسيتم خلال الحفل تكريم المشاريع الفائزة في حضور قادة الأعمال والاستدامة.

وأتفقت شنايدر على تزويد المدينة بشواحن EVlink للسيارات الكهربائية تزامناً مع اعلان وزارة الكهرباء عن تنفيذ خطة توصيل التيار الكهربائي لمحطات شحن السيارات بالمدينة.

وشمل التعاون بين شركة شنايدر إلكتريك ومحافظة جنوب سيناء خلال السنوات الماضية العديد من المشاريع التي تدعم الاستدامة ومكافحة تغير المناخ وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعلى رأس تلك المشروعات أول محطة للطاقة الشمسية بقدرة ٥ ميجاوات في “شرم الشيخ”، ومشروع استخراج المياه باستخدام الطاقة الشمسية لأغراض الري والشرب بوادي سيلفا “برأس سدر”، بالإضافة إلى مشروع إنارة قرية “أبو غراقد” بمدينة “أبو رديس”، من خلال استخدام أحدث حلول الطاقة الشمسية، فضلاً عن تركيب نظام لاستخراج مياه الآبار بالطاقة الشمسية في قرية “وادي رملة” بالمحافظة.