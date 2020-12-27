طاقة

«شنايدر» توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ شبكات الطاقه الذكية للمدينة الصناعية «I-capital»

لتكون أول منطقة صناعية تعتمد على الحلول الرقمية وإنترنت الأشياء في مصر
عمر سالم 5:52 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 5:52 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وقعت شركة شنايدر إلكتريك، العاملة بمجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، مذكرة تفاهم مع مجموعة الحلواني للاستثمار؛ لتزويد مشروع المدينة الصناعية I-capital   بالعاشر من رمضان، بحلول البنية التحتية الذكية EcoStruxure™‎ الخاصة بشنايدر.

وتكون بذلك أول منطقة صناعية تعتمد على الحلول الرقمية، وإنترنت الأشياء في مصر، بحضور أحمد مدكور، نائب رئيس شنايدر إلكتريك لقطاع الصناعات في مصر، وسامح عبد الرؤوف، مدير مبيعات قطاع الصناعات العامه في شنايدر.

صورة من توقيع العقد

وصممت I-capital  التابعة لمجموعة الحلواني الاستثماريه ، لتكون أحد أكبر المراكز الصناعية وأول مدينة صناعية مستدامة في مصر تستخدم تكنولوجيا إنترنت الأشياء لتحقيق التحكم الآلي في الموارد والحفاظ على البيئة والتكامل بين الانظمه المختلفه داخل المجمع الصناعي   

اقرأ أيضا  أسعار البترول العالمية تصعد الخميس بأكثر من 2% بدعم من تراجع المخزون الأمريكي

ويقول أحمد مدكور، نائب رئيس شنايدر إلكتريك لقطاع الصناعات في مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي، إن الصناعة تلعب دورًا مهمًا في زيادة الناتج المحلي للدولة، وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن  وجود مدن صناعية تقوم علي المعرفة والتقنيات الحديثة في إدارة مواردها وبنيتها التحتية من أهم مقومات تشجيع المستثمرين على العمل والتوسع في إنشاء المصانع، سواء المحلية، أو العالمية، وبالتالي زيادة الإنتاج.

اقرأ أيضا  أسعار البترول تتراجع في أسواق النفط العالمية بفعل ارتفاع الإمدادات الأمريكية

وأوضح مدكور أنه سيتم تنفيذ المدينة على أحدث طراز وبتكلفة اقتصاديه مناسبة، بجانب مراعاة خصوصية البيئة الاقتصادية والمناخية والاجتماعية والثقافية في مصر، ومراعاة الصناعات المختلفه داخل المجمع الصناعي وتسهيل عمليه الإنتاج.

وقال إن حلول شنايدر إلكتريك توفر نظام لإدارة أداء الأصول لضمان توافر الموارد من الكهرباء والماء والغاز والصرف على مدار الساعة، فضلا عن وجود الصيانة الاستباقية من خلال إمكانية التنبؤ بالأعطال بما يحقق تحسين التكاليف الاستثمارية وتحسين وقت وصول المنتجات، وزيادة إنتاجية المصانع العاملة في المدينة.

اقرأ أيضا  طاقة البرلمان: نثمن جهود وزارة البترول في مواجهة جائحة كورونا

ومن جانبة أعرب محيي الحلوانى، رئيس مجلس إدارة شركة ستيل كابيتال، عن سعادته بتوقيع إتفاقية تنفيذ شبكات الطاقة المتكاملة مع شركة شنايدر مصر داخل مدينة إى كابيتال الصناعيه بالعاشر من رمضان، كما سبق أن تم تنفيذة فى مدينة أبو ظبي الصناعية المتميزة ICAD.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

الحكومة تخطط لتوليد 300 ميجاوات طاقة كهربائية من المخلفات

عمر سالم 9:35 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20

افتتاح أول محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مدينة شرم الشيخ

نسمة بيومي 5:36 م, السبت, 26 ديسمبر 20

الكهرباء : مليار جنيه استثمارات منفذه بقطاع الأقصر منذ 2014

عمر سالم 1:50 م, الخميس, 24 ديسمبر 20

أسعار البترول العالمية تصعد الخميس بأكثر من 2% بدعم من تراجع المخزون الأمريكي

محمد عبد السند 12:07 م, الخميس, 24 ديسمبر 20

9 شركات تتنافس على مشروع أعمدة الإنارة الذكية للعاصمة الإدارية الجديدة

محمود زكي 9:56 ص, الخميس, 24 ديسمبر 20

طاقة البرلمان: نثمن جهود وزارة البترول في مواجهة جائحة كورونا

ياسمين فواز 2:27 م, الأربعاء, 23 ديسمبر 20