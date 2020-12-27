«شنايدر» توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ شبكات الطاقه الذكية للمدينة الصناعية «I-capital»

لتكون أول منطقة صناعية تعتمد على الحلول الرقمية وإنترنت الأشياء في مصر

وقعت شركة شنايدر إلكتريك، العاملة بمجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، مذكرة تفاهم مع مجموعة الحلواني للاستثمار؛ لتزويد مشروع المدينة الصناعية I-capital بالعاشر من رمضان، بحلول البنية التحتية الذكية EcoStruxure™‎ الخاصة بشنايدر.

وتكون بذلك أول منطقة صناعية تعتمد على الحلول الرقمية، وإنترنت الأشياء في مصر، بحضور أحمد مدكور، نائب رئيس شنايدر إلكتريك لقطاع الصناعات في مصر، وسامح عبد الرؤوف، مدير مبيعات قطاع الصناعات العامه في شنايدر. صورة من توقيع العقد

وصممت I-capital التابعة لمجموعة الحلواني الاستثماريه ، لتكون أحد أكبر المراكز الصناعية وأول مدينة صناعية مستدامة في مصر تستخدم تكنولوجيا إنترنت الأشياء لتحقيق التحكم الآلي في الموارد والحفاظ على البيئة والتكامل بين الانظمه المختلفه داخل المجمع الصناعي

ويقول أحمد مدكور، نائب رئيس شنايدر إلكتريك لقطاع الصناعات في مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي، إن الصناعة تلعب دورًا مهمًا في زيادة الناتج المحلي للدولة، وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن وجود مدن صناعية تقوم علي المعرفة والتقنيات الحديثة في إدارة مواردها وبنيتها التحتية من أهم مقومات تشجيع المستثمرين على العمل والتوسع في إنشاء المصانع، سواء المحلية، أو العالمية، وبالتالي زيادة الإنتاج.

وأوضح مدكور أنه سيتم تنفيذ المدينة على أحدث طراز وبتكلفة اقتصاديه مناسبة، بجانب مراعاة خصوصية البيئة الاقتصادية والمناخية والاجتماعية والثقافية في مصر، ومراعاة الصناعات المختلفه داخل المجمع الصناعي وتسهيل عمليه الإنتاج.

وقال إن حلول شنايدر إلكتريك توفر نظام لإدارة أداء الأصول لضمان توافر الموارد من الكهرباء والماء والغاز والصرف على مدار الساعة، فضلا عن وجود الصيانة الاستباقية من خلال إمكانية التنبؤ بالأعطال بما يحقق تحسين التكاليف الاستثمارية وتحسين وقت وصول المنتجات، وزيادة إنتاجية المصانع العاملة في المدينة.

ومن جانبة أعرب محيي الحلوانى، رئيس مجلس إدارة شركة ستيل كابيتال، عن سعادته بتوقيع إتفاقية تنفيذ شبكات الطاقة المتكاملة مع شركة شنايدر مصر داخل مدينة إى كابيتال الصناعيه بالعاشر من رمضان، كما سبق أن تم تنفيذة فى مدينة أبو ظبي الصناعية المتميزة ICAD.

