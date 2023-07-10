«شنايدر» تعلن فوز 3 شركات مصرية بجوائز الاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط أبرزها «حسن علام»

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، أسماء الشركات المصرية الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2022 عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يأتي ذلك احتفاءً بالدور الريادي الذي يقوم به الشركات في دعم التحول والتوسع باستخدام الكهرباء وتحقيق الاستدامة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الابتكار، سواء على مستوى عمليات الشركة أو الخدمات المقدَّمة لعملائهم، بما يحد من تأثيرات الطاقة السلبية على تغير المناخ.

تم الإعلان عن الشركات الفائزة في حفل ضم أعضاء من فريق إدارة شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وعدد من شركاء الشركة من مختلف القطاعات.

وقد فاز بتلك الجوائز كل من مجموعة حسن علام القابضة، وشركة تيبكو (الشركة العامة للمشروعات الفنية)، وشركة إنفينيتي إليكتريك.

وتأتي جوائز تأثير الاستدامة، وهو الحدث العالمي الأول والفريد من نوعه، كجزء من برنامج أكبر وهو”الشراكة من أجل الاستدامة”، استكمالًا لمبادرات “شنايدر إلكتريك” لدعم شركائها في جميع الأسواق من أجل مستقبل أكثر استدامة.