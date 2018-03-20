شنايدر اليكتريك: مفاوضات لتدشين محطات معالجة مياه وشحن سيارات كهربائية

عمر سالمأكد المهندس خالد كامل، نائب رئيس شنايدر إليكتريك لقطاع الطاقة فى مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، أن الشركة تعمل على تزويد قطاع الطاقة المصرى بأحدث تكنولوجيات إدارة الطاقة والتحكم فيها.ومن المقرر أن تنتهي شنايدر إليكتريك خلال العام الحالى من تزويد محطتى كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (ا

عمر سالم

أكد المهندس خالد كامل، نائب رئيس شنايدر إليكتريك لقطاع الطاقة فى مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، أن الشركة تعمل على تزويد قطاع الطاقة المصرى بأحدث تكنولوجيات إدارة الطاقة والتحكم فيها.

ومن المقرر أن تنتهي شنايدر إليكتريك خلال العام الحالى من تزويد محطتى كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية) بأحدث تكنولوجيات مفاتيح الفصل الغازى باستثمارات تصل إلى 100 مليون يورو، وربطهما بالشبكة القومية لكهرباء مصر.

وأوضح كامل أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة ايجيماك ومنحها رخصة ايجيماك رخصة تصنيعية للوحات الربط الحلقي التي تعمل بتكنولوجيا العزل الغازي، تكون مماثلة للوحات شنايدر اليكتريك المصنعة في فرنسا بأعلى مواصفات الجودة العالمية.

وأضاف قائلا: “سنعتمد على الكوادر المصرية في تدشين خط الإنتاج الجديد مع ايجيماك، فالكوادر المصرية تعد من أفضل الكوادر المتخصصة في مجالات الطاقة الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط، ونعتمد عليهم في جميع مشروعاتنا حول العالم، كما ستساهم الاتفاقية في توفير العديد من فرص العمل للشباب المصري وتدريبهم بشكل جيد”.

وكشف عن وجود مفاوضات حالية مع إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في إنشاء محطات تحلية المياه لتمويل تنفيذ عدد من المحطات خلال الفترة المقبلة، في الساحل الشمالي ومحافظة جنوب سيناء، بقدرات تتراوح بين 100 و200 ألف متر مكعب يوميا، لدعم استراتيجية الدولة الرامية لإنتاج 8 مليون متر مكعب مياه من خلال محطات التحلية بحلول عام 2022.

ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليا فى بناء 4 محطات تحلية بقدرات تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوميا، مشيرا إلى قيام الشركة بتدعيم محطة اليسر بأحدث تكنولوجيات التحكم فى الطاقة وأجهزة الضغط المتوسط والمنخفض ومغيرات السرعة، وكذلك فى محطات مدينة الجلالة والعلمين الجديدة.

وكشف عن وجود مفاوضات حالية مع إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في إنشاء محطات تحلية المياه لتمويل تنفيذ عدد من المحطات خلال الفترة المقبلة، في الساحل الشمالي ومحافظة جنوب سيناء، بقدرات تتراوح بين 100 و200 ألف متر مكعب يوميا، لدعم استراتيجية الدولة الرامية لإنتاج 8 مليون متر مكعب مياه من خلال محطات التحلية بحلول عام 2022.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا فى بناء 4 محطات تحلية بقدرات تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوميا، مشيرا إلى قيام الشركة بتدعيم محطة اليسر بأحدث تكنولوجيات التحكم فى الطاقة وأجهزة الضغط المتوسط والمنخفض ومغيرات السرعة، وكذلك فى محطات مدينة الجلالة والعلمين الجديدة.

وقال إن مصر سوف تكون قاطرة التنمية في المنطقة خلال المرحلة القادمة، لما تمتلكة من مشروعات تنموية هائلة على مستوى المنطقة، ، لافتا إلى أن شنايدر إليكتريك تمتلك واحدا من أكبر مصانع المعدات على مستوي العالم في مصر، من بين 132 مصنعًا في جميع دول العالم.

وأشار كامل إلى أن شنايدر إليكتريك تستهدف زيادة معدلات نموها بنسبة تصل إلى 20% سنويا حتى عام 2022، ارتكازا على إجمالي المشروعات التي اقتنصتها الشركة مؤخرا في قطاعات الكهرباء والطاقة وغيرها من مشروعات الدولة التنموية.

ولفت إلى أنها تجري توسعات حاليا بمصنعها الاقليمى فى مدينة بدر ومضاعفة خطوط الإنتاج به، وذلك بالتزامن مع إجمالي التعاقدات التي أبرمتها الشركة والتي ستقوم بموجبها بتوريد عدد من المعدات الكهربائية للمشروعات القومية التي تشارك بها في مصر مثل تنمية حقل ظهر وأنفاق قناة السويس ومجمع الطاقة الشمسية فى مدينة بنبان بأسوان وتنمية منجم السكرى.

وأوضح”كامل” أن الشركة تبرم تعاقدات بشكل مستمر مع الحكومة والمستثمرين الأجانب لتنفيذ مشروعات الدولة القومية.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تعاقدت مع إحدى الشركات الصينية والتي ستقوم بتنفيذ أعمال إنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة خلال السنوات القادمة، موضحا بان شنايدر إليكتريك مصر تلتزم بالجدول الزمني المحدد لتوريد معداتها للمشروعات التي تشارك بها، وذلك من منطلق حرص الدولة على إنهاء مشروعاتها التنموية في أسرع وقت ممكن.

وعن تدشين أول محطة لتزويد السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية قال “كامل”: ” سنعمل على تزويد 65 محطة بنزين تابعة لجهاز الخدمة الوطنية بنقاط شحن للسيارات الكهربائية كمرحلة أولى فى7 محافظات مصرية، بالتعاون مع ريفولتا المصرية، ودعم انتشار السيارات صديقة البيئة”.