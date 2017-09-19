شنايدر إليكتريك: نشارك في مشروعات العاصمة الجديدة وحقل ظهر

الشركة تحتفل بمرور 30 سنة على تواجدها في مصرعمر سالم ومحمود جمال:قال المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربى، إن مصر سوق مهم وواعد ونحاول تلبية متطلبات التنمية عن طريق دمج تكنولوجيا شنايدر إليكتريك المتطورة فى منظومة الطاقة فى مصر لكى نقلل من

الشركة تحتفل بمرور 30 سنة على تواجدها في مصر



عمر سالم ومحمود جمال:

قال المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربى، إن مصر سوق مهم وواعد ونحاول تلبية متطلبات التنمية عن طريق دمج تكنولوجيا شنايدر إليكتريك المتطورة فى منظومة الطاقة فى مصر لكى نقلل من نسب استهلاك الطاقة بشكل عام.

وأوضح خلال احتفالية الشركة بمرور 30 سنة على مرور تواجدها بمصر، أن أول تواجد لنا فى مصر كان من خلال إنشاء أول محطة محولات للجهد الفائق بمنطقة الاستاد سنة 1986، وساهت فى العديد من المشروعات التنموية فى مصر مثل تدعيم شبكة الكهرباء القومية والمساهمة فى مشروعات الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن الشركة تساهم حاليا فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى مصر، مثل مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير إنشاءات حقل ظهر، ومشروع الطاقة الشمسية العملاق فى أسوان، ومشروع تطوير محور قناة السويس.

