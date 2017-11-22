شنايدر إليكتريك: نستهدف تحويل المدن المصرية إلى ذكية

عمر سالم
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻭﻟﻴﺪ ﺷﺘﺎ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻰ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻨﺎﻳﺪﺭ ﺇﻟﻴﻜﺘﺮﻳﻚ ﻣﺼﺮ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ، إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ، ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺣﻘﻞ ﻇﻬﺮ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻕ ﻓﻰ ﺃﺳﻮﺍﻥ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺧﻼﻝ مؤتمر نظمته الشركة خاص التكنولوجيا الرقمية EcoStruxure، أن التكنولوجيا الجديدة ستسهم فى تحقيق أقصى استفادة، كما ستحول أغلب المناطق والمدن الحديثة بمصر لمدن صناعية ذكية.
وأشار إلى أﻥ ﻣﺼﺮ ﺳﻮﻕ ﻣﻬﻢة ﻭﻭﺍﻋﺪة، ﻭﻧﺤﺎﻭﻝ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻣﺞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺷﻨﺎﻳﺪﺭ ﺇﻟﻴﻜﺘﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻓﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ؛ ﻟﻜﻰ ﻧﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.