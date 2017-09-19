شنايدر إليكتريك: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات بعد الإصلاحات الاقتصادية‎

لوك ريمون لدينا ٢٦ مليون عميل عالميا كاسبار هيرزبرج ١٠ آلاف موظف بالمنطقة عمرو سالم ومحمود جمال كشف لوك ريمون رئيس شركة شنايدر اليكتريك للعمليات الدولية، أن شركته لديها ٢٦ مليون عميل حول العالم ويعمل بها١٥٠ الف موظف. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة اليوم للاحتفال بمرور ٣٠ عاما

لوك ريمون لدينا ٢٦ مليون عميل عالميا

كاسبار هيرزبرج ١٠ آلاف موظف بالمنطقة

عمرو سالم ومحمود جمال

كشف لوك ريمون رئيس شركة شنايدر اليكتريك للعمليات الدولية، أن شركته لديها ٢٦ مليون عميل حول العالم ويعمل بها١٥٠ الف موظف.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة اليوم للاحتفال بمرور ٣٠ عاما على تواجدها فى مصر.



واوضح أن الشركة تعمل في حلول الطاقة والتكنولوجيا وتمتلك برامج لادارة البنى التحتية بكفاءة.

ومن جانبه اضاف كاسبار هيرزبرج أن الشركة لديها ١٠ الاف موظف في منطقه افريقيا والشرق الاوسط منهم ١٤٠٠ بمصر بجانب ١١ خطا لتصنيع المنتجات الذكية والتصدير.

ورأى كاسبار أن مصر مصر سوق جاذبة للغاية للاستثمار بسبب الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومه، علاوه علي توافر المهندسين المصريين الأكفاء.

واضاف حققنا نموا كبيرا في مصر ولدينا فرصه سانحه لخفض استهلاك الطاقه في مجالات الصناعه وتحليه المياه والعاصمه الاداريه الجديده سواء بالمباني او المواصلات.

الي جانب خفض نسبه تسرب المياه، مبينا ان والمباني تستهلك ٥٠٪ من الطاقه ترتفع الي ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٠.

وكشف عن سعي الشركه في بناء مدن ذكيه محليا وعالميا، مشيرا الي ان شنايدر ملتزمه بالاستثمار في مصر رغم الصعوبات الاقتصاديه التي تشهدها البلاد.