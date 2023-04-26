«شنايدر إليكتريك» توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج لتسريع أعمال الشركات الناشئة

أعلنت شنايدر إليكتريك ، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Youthinkgreen Egypt لتنفيذ برنامج ClimAccelerator، وهو برنامج تسريع الأعمال الذي يتم إطلاقه لأول مرة في مصر بمشاركة 12 شركة ناشئة، بدعم من بنك أبو ظبي التجاري (ADCB).

تأتي مذكرة التفاهم في إطار التزام شنايدر إلكتريك ببناء وتنمية قدرات ومهارات الشباب المصري ومسئولي الشركات الناشئة في مجال إدارة الطاقة والتكنولوجيا النظيفة، تماشياً مع التزامات الشركة طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتولى خبراء شنايدر إلكتريك تدريب وتوجيه رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا النظيفة على أسس وتطبيقات إدارة الطاقة وتطوير مهاراتهم التكنولوجية من أجل خفض الأثر البيئي لمشروعاتهم، مع تحفيزهم على تصميم حلول غير تقليدية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة بأساليب مبتكرة.

قال سيف الدمرداش، نائب الرئيس للقطاع السكني والتوزيع بشركة شنايدر إليكتريك شمال شرق أفريقيا ، إن شنايدر تسعى لتنمية مهارات الشباب المصري الواعد من رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة بعد أصبح التغير المناخي يمثل تحديًا عالميًا متزايدًا.

كما أن برنامج ClimAccelerator أن البرنامج يتوافق مع استراتيجية الاستدامة التي تطبقها الشركة، في إطار سعينا للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 وتعزيز التعلم وتحسين كفاءة ومهارات كل جيل من الشباب وتمهيد الطريق للأجيال القادمة.

ويُعد برنامج تسريع الأعمال ClimAccelerator الذي أطلقته مؤسسة EIT Climate-KIC بدعم من الاتحاد الأوروبي، أول برنامج من نوعه في مجال التكنولوجيا النظيفة والتغير المناخي في مصر، وتنظمه شركة Youthinkgreen Egypt.

ويسعى البرنامج لدعم وتمكين رواد الأعمال بمنحهم فرص تنموية تستهدف توسيع نطاق سوق التكنولوجيا النظيفة ومكافحة التغير المناخي في مصر، من خلال تحويل شركات التكنولوجيا النظيفة الناشئة لشركات ناجحة يمكنها إحداث تأثيرات سريعة لخلق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية لصالح الجميع.

ويتضمن برنامج ClimAccelerator تدريب وتوجيه مسئولي الشركات الناشئة ورواد أعمال التكنولوجيا النظيفة، وتبادل المعرفة والخبرات معهم، والربط بينهم وبين المستثمرين لبناء نماذج أعمال ناجحة في مجال التكنولوجيا النظيفة، بالإضافة إلى دعم الجهود والتواصل لحلول مبتكرة لمكافحة التغير المناخي، ومساعدتهم على تنفيذ مشروعات ريادة الأعمال الخضراء.

إن قضايا المناخ من أكثر المشكلات إلحاحًا على المستوى العالمي، حيث لم يتمكن العالم حتى الآن من تحقيق هدف الـ1.5 درجة الذي تعهدت به دول العالم في مؤتمر باريس للمناخ. لذا يقع على عاتق الشركات ومؤسسات الأعمال بذل المزيد من الجهد لنشر ثقافة الحفاظ على المناخ العالمي وتبني حلول التكنولوجيا النظيفة.

وتهتم شنايدر بالتعليم الفني وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتقديم نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإنشاء وتطوير عدد من المعامل في كليات الهندسة المصرية والفروع التابعة لنقابة المهندسين بهدف رفع المستوي العلمي والمهني لطلبة وخريجي الكليات والمعاهد الهندسية.

كما تسعى لتطوير الأسس الهندسية في مجالات المباني والمدن الذكية، الطاقات الجديدة والمتجددة، والتحكم الصناعي، ودعم مشروعات التخرج لأكثر من 600 طالب لتشجيع روح الابتكار لدى الشباب، بجانب فرص التدريب للطلبة في الشركة وغيرها من المبادرات التي تستهدف الشركة من خلالها الاستثمار في الأجيال الشابة وتعزيز فرص التعلم.