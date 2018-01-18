شنايدر إليكتريك توقع عقدي توريد لوحات مفاتيح

عمر سالموقعت شركة شنايدر إليكتريك، المتخصصة فى إدارة الطاقة -اليوم الخميس- عقد توريد لوحة المفاتيح AIS على الجهدين المتوسط والمنخفض، لمحطة توليد كهرباء غرب القاهرة، ومحطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية)، بحضور قيادات الشركة القابضة للكهرباء، والقاهرة للإنتاج والوجه القبلى للإنتاج.وقال خالد كامل، ر

عمر سالم

وقعت شركة شنايدر إليكتريك، المتخصصة فى إدارة الطاقة -اليوم الخميس- عقد توريد لوحة المفاتيح AIS على الجهدين المتوسط والمنخفض، لمحطة توليد كهرباء غرب القاهرة، ومحطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية)، بحضور قيادات الشركة القابضة للكهرباء، والقاهرة للإنتاج والوجه القبلى للإنتاج.

وقال خالد كامل، رئيس قطاع الطاقة لشركة شنايدر إليكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربى: “نتعاون بشكل كبير مع قطاع الكهرباء المصرى لتدعيم خطط تنمية منشآت إنتاج الطاقة، وتدعيم إستراتيجية قطاع الطاقة المصرى فى كافة مجالات إنتاج الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة، ونساهم فى العديد من المحطات من خلال توفير أحدث التكنولوجيات العالمية لتحسين عمليات إدارة الطاقة فى محطات الإنتاج”.

وأوضح أن شنايدر إليكتريك ستنتهى خلال 12 شهرًا من تنفيذ عمليتي لوحة المفاتيح للمحطتين على الجهدين المتوسط والمنخفض، وربطهما بالشبكة القومية لكهرباء مصر بمنتهى الكفاءة والاعتمادية.

وقال جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن محطتى توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية) ضمن المشروعات القائمة التى يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها لزيادة قدرات إنتاج الطاقة، وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستخدام.

وأضاف أن كل مشروع يتكون من غلاية تعمل بتكنولوجيا “الضغوط فوق الحرجة” وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات، وربط محطة كهرباء أسيوط بالشبكة الكهربائية الموحدة على جهد 500 ك.ف، ومحطة كهرباء غرب القاهرة على جهد 500/220 ك.ف.

يذكر أن محطتى غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية) يتم تنفيذ إنشاءاتهما بنظام تعدد العمليات، وتبلغ عدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 16 عملية، ومن المخطط بدء تشغيلها فى ديسمبر 2019، وعدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) 17 عملية، ومخطط بدء تشغيلها فى يناير 2020، وتبلغ القيمة التعاقية للمحطتين 100 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهرًا.