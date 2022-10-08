شنايدر إليكتريك تعلن مشاركتها في قمة مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ

تستعد شركة شنايدر إليكتريك مصر للمشاركة في قمة مؤتمر المناخ COP27 المرتقب عقدها خلال نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، في ظل اهتمام كافة دول العالم والمنظمات الدولية والحكومية بتلك القمة الأهم في العالم، بالتزامن مع التغيرات المناخية مؤخراً التى تشهدها اقتصاديات الدول.

وقال سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا ، إن مصر أحد أهم الأسواق المحورية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نظرا لموقعها الجغرافي ، كما أن الشركة تسعى أيضاً لمشاركة الحكومة في عملية تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

وأضاف رييز في تصريحات لـ “المال” أن شركته تعمل مع الحكومة على خطة ترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام ، حيث التقى مؤخراً مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور فؤاد زايد نائب رئيس شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة الرقمية، مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي لبحث تزويد المنشآت الرياضية والشبابية بتكنولوجيا كهرباء ذكية لتوفير استهلاك الطاقة.

بحث اللقاء سبل التعاون المشترك الفترة المقبلة للبدء في توفير أنظمة الطاقة الكهربائية الذكية بالمنشآت الشبابية والرياضية فى إطار تقديم حلول تساعد على توفير حتى 50% من استهلاك الطاقة فى تلك المنشآت، وعلى مستوى الإستادات الرياضية والصالات المغطاة، والاستفادة من خبرة الشركة فى مجال الحلول المتكاملة، ومراكز البيانات.

ولفت صبحى إلى نهج الوزارة التعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص فى تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وفق مجموعة من الضوابط واللوائح، تفعيلاً للإدارة الاقتصادية لتلك المنشآت، وبما يساهم في تحقيق تلك المنشآت لمستهدفات الوزارة من التنمية المستدامة في المستويات الشبابية والرياضية والمجتمعية.

وتم الاتفاق على البدء في تنفيذ أعمال الحلول الذكية المتعلقة بأنظمة الطاقة الكهربائية من خلال التطبيق على فرع نادى النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يليها دراسة متكاملة الجوانب نحو تعميم التجربة على مستوى مراكز الشباب والأندية ومختلف المنشآت، والاستادات الرياضية وفى مقدمتها “إستاد القاهرة الدولي” كحلول ذكية لتوفير الطاقة، والتوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل الطاقة بتلك المنشآت، وتجهيزها من خلال “شنايدر إلكتريك”.

وأكد رييز أن الاتفاق الموقع مع وزارة الشباب يأتي في إطار توافق الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية فيما يتعلق بمبادئ الاستدامة، مشيرًا إلى أن الحلول الذكية المتعلقة بأنظمة الطاقة الكهربائية التي سيتم تزويد الأندية والاستادات الرياضية ومراكز الشباب سيكون لها دور كبير في تحقيق الاستدامة.