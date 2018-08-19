شنايدر إليكتريك تطلق رابطة إفريقية لإنشاء هيئة صناعية قوية بالقارة

عمر سالمأطلقت شركة "شنايدر إليكتريك" بالتعاون مع العديد من مراكز البيانات العالمية والإقليمية وقادة الصناعة "الرابطة الإفريقية لمركز البيانات "ADCA" والرابطة إفريقية غير هادفة للربح تهدف إلي تعزيز تنمية قطاع مراكز البيانات في إفريقيا وإنشاء هيئة صناعية قوية في القارة وعلى الصعيد الدولي.

عمر سالم

أطلقت شركة “شنايدر إليكتريك” بالتعاون مع العديد من مراكز البيانات العالمية والإقليمية وقادة الصناعة “الرابطة الإفريقية لمركز البيانات “ADCA”

والرابطة إفريقية غير هادفة للربح تهدف إلي تعزيز تنمية قطاع مراكز البيانات في إفريقيا وإنشاء هيئة صناعية قوية في القارة وعلى الصعيد الدولي.

ومن المتوقع أن يتضاعف النمو الهائل في الطلب على الطاقة والاتصال الذي يشهده الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2040 – أي أسرع بعشر سنوات من بقية العالم. ويؤدي انتشار الهواتف الذكية والطفرة في الخدمات الرقمية إلى جانب قانون نقل البيانات وعرض النطاق الترددي ووقت الاستجابة إلى انطلاق مستقبل مشرق لقطاع مراكز البيانات وتخزين البيانات خارج المواقع في إفريقيا.

ووفق بيان للشركة، فإن إنشاء هذه الرابطة التي تتصدرها شركة شنايدر إليكتريك من خلال الالتزام بمسئوليتها كشركة رائدة عالمياً في مجال مراكز البيانات وتطوير علاقات عملائها مع الشركات الإفريقية المتخصصة في مجال تخزين البيانات خارج المواقع.

وسيتم إطلاق الرابطة رسميا ضمن فعاليات مؤتمر Datacloud Africa Leadership Summit والذي سيعقد في مراكش بالمغرب في 28 سبتمبر 2018 وذلك بحضور الأعضاء المؤسسين ومن ضمنهم شركة شنايدر إليكتريك وشركات Groupement Orange Services وITA وNSIA Technologies و MTNوPAIX Data Centres وRack Centre وPoulina DataXio.

وستمول هذه الرابطة التجارية الجديدة والتي ستتناول قطاع مراكز البيانات بشكل شامل عن طريق اشتراكات الأعضاء ومن خلال رعاية البنك الإفريقي للتنمية.

قال بول فرانسوا كاتيير، نائب الرئيس للتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وإفريقيا في “شنايدر إليكتريك”: “تواجه مراكز البيانات الأفريقية العديد من التحديات والتي من ضمنها إنشاء وتشغيل المرافق الجديدة. ستوفر الرابطة الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال قمة Datacloud Africa Leadership Summit أول هيئة تنظيمية غير ربحية للمشغلين الأفارقة تقوم بدعم أفضل الممارسات الصناعية وتوفر منصة تواصل متميزة لتبادل المعلومات والأفكار.”

وقال فوتر فان هولتن، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمراكز بايكس للبيانات PAIX Data Centres: “تعتبر الرابطة تطوراً هاما للغاية في النمو المستمر لمراكز البيانات في إفريقيا، ويعد إنشائها خطوة هامة بالنسبة لقطاع يلعب دوراً هاماً في التحول الرقمي لاقتصاد إفريقيا وتمكين التوسع الاقتصادي.”

وأضاف: “يسعدنا أن نساهم في نمو الحوسبة والربط الشبكي في القارة ونقوم ببناء وتشغيل مراكز في قلب الاقتصاد الرقمي في إفريقيا مع فرق عمل محلية يدعمها خبراؤنا الأوروبيون.”