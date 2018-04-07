شنايدر إليكتريك تصنع لوحات توزيع الكهرباء في مصر

المرسي عزتأعلنت شنايدر إليكتريك، المتخصصة فى إدارة الطاقة والتحكم الآلى، عن تصنيع أحدث أنظمة لوحات توزيع الكهرباء فى مصر من طراز Acti 9، محليًا بمواصفات عالمية.تأتى هذه الخطوة انطلاقًا من مسئولية شنايدر إليكتريك تجاه السوق المصرية، وتدعيم المشروعات القومية الكبرى فى مصر، مثل حقل الغاز ظهر والعاص

المرسي عزت

أعلنت شنايدر إليكتريك، المتخصصة فى إدارة الطاقة والتحكم الآلى، عن تصنيع أحدث أنظمة لوحات توزيع الكهرباء فى مصر من طراز Acti 9، محليًا بمواصفات عالمية.

تأتى هذه الخطوة انطلاقًا من مسئولية شنايدر إليكتريك تجاه السوق المصرية، وتدعيم المشروعات القومية الكبرى فى مصر، مثل حقل الغاز ظهر والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وزيادة نسبة التصنيع المحلى للمنتجات العالمية.

وقال المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربى، إن تصنيع معدات شبكات توزيع الكهرباء فى مصر بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية، سيساهم فى ارتفاع الميزان التجارى لصالح الدولة والنهوض بالصناعة الوطنية.

وأكد أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم مضاعفة خطوط الإنتاج فى مصنع شنايدر إليكتريك الإقليمى فى مدينة بدر، إضافة إلى زيادة التعاون مع الشركات المصرية بتصنيع منتجاتها فى مصر طبقًا للمواصفات العالمية.