«شنايدر إليكتريك» تستهدف 100 مليون جنيه من مبيعات شواحن «الكهربائية»

قال كريم حسين، مدير مبيعات شنايدر إليكتريك بمصر، إن الشركة تستهدف بيع شواحن للسيارات الكهربائية بقيمة 100 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر المنافسة على حصة من حجم الأعمال المتوقع تنفيذه، بالتزامن مع توجهات الدولة المصرية لتسريع وتيرة التحول نحو المركبات النظيفة.

وأضاف «حسين» أن الشركة قامت مؤخرًا بطرح مجموعة جديدة من الشواحن المستخدمة فى الوحدات المعتمدة على الكهرباء، سواء للاستخدام المنزلى أو فى نقاط الشحن السريع بالمولات التجارية وغيرها، موضحًا أنه جرى المشاركة بهذين المنتجين فى معرض Next in Mobility، مطلع الشهر الحالي.

ونظمت شركة “إليكترفايد؛ مطلع الشهر الجاري؛ بالتعاون مع الحرم اليونانى «جريك كامبس» معرض Next in Mobility، كأول معرض خاص بالتنقل الكهربائي، تزامنًا مع خطة الدولة لاستضافة مؤتمر البيئة والمناخ.

وضم المعرض الكثير من المتخصصين فى هذا المجال، من الشركات العالمية العاملة فى هذا القطاع، والمستثمرين، والجهات الحكومية.

ولفت إلى أن هناك تصميمًا قديمًا من الشواحن المستخدمة فى المنازل ونقاط الشحن العامة، كان موجودًا فى مصر من قبل، وقد تم بيع كميات منه لصالح العديد من العملاء، سواء الأفراد أو المؤسسات، لكن الشركة الأم قامت بطرح نموذج جديد منها، فتم استيراد وحدات منه للتسويق، وسيتاح للبيع خلال الأيام القليلة المقبلة.

تقديم وحدات فائقة السرعة للاستخدام بمحطات التزود بالطاقة منتصف 2023

وأشار إلى تخطيط «شنايدر» لتقديم شاحن بقدرات أكبر منتصف العام المقبل؛ ويصلح للاستخدام بمحطات التزود بالطاقة التى سيتم إنشاؤها على الطرق السريعة وغيرها وهو شاحن فائق السرعة.

وأوضح أنه لا ينصح باستخدام الشواحن فائقة السرعة إلا فى حالات الضرورة كنفاد الطاقة من البطارية على الطرق السريعة؛ لأن هذه النوعية من الشواحن تضر بالبطارية، وتقصر عمرها الافتراضي؛ مشيرًا إلى أنه يجرى العمل على تقديم كل منتجات الشركة العالمية فى مصر.

ولفت إلى استهداف «شنايدر إليكتريك» المنافسة على كل المناقصات الحكومية لتركيب الشواحن الكهربائية؛ فى مختلف المؤسسات، ما سيسهم فى تحقيق حجم الأعمال المحدد من هذا المجال.

وتخطط وزارة قطاع الأعمال العام لطرح مناقصة عالمية لتدشين 3 آلاف محطة شحن سيارات كهربائية، بتكلفة مبدئية 450 مليون دولار، ويتم الاعتماد لإنتاج الكهرباء المستخدمة بها على الألواح الشمسية، ضمن خطط التحول للطاقة النظيفة.

وسيستغرق التنفيذ نحو عام ونصف، وستتولى إحدى الشركات المشتركة بين وزارة قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص أعمال الإشراف والإدارة لهذه المحطات.

و«شنايدر إليكتريك»‏ هى إحدى الشركات الفرنسية الناشطة فى العديد من أسواق العالم، ولها فروع فى نحو 100 دولة، وتوظف أكثر من 135 ألف شخص، وتوفر حلولًا رقمية للطاقة وأنظمة التشغيل الآلي، وترجع نشأتها لعام 1836.