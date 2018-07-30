شنايدر إليكتريك تستهدف مضاعفة الطاقة الشمسية بشرم الشيخ إلى 40 ميجاوات

عمر سالماتفق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، ومحافظ جنوب سيناء، مع قيادات شركة شنايدر إليكتريك على زيادة قدرة محطة الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ إلى 40 ميجاوات؛ تفعيلًا لبروتوكول النوايا الذي قامت شركة شنايدر إليكتريك بتوقيعه مع محافظة جنوب سيناء في 17 أبريل 2016 بحضور كل من رئيس ج

عمر سالم





اتفق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، ومحافظ جنوب سيناء، مع قيادات شركة شنايدر إليكتريك على زيادة قدرة محطة الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ إلى 40 ميجاوات؛ تفعيلًا لبروتوكول النوايا الذي قامت شركة شنايدر إليكتريك بتوقيعه مع محافظة جنوب سيناء في 17 أبريل 2016 بحضور كل من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس فرنسا لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل قدرتها إلى 40 ميجاوات بمدينة شرم الشيخ، طبقًا لبرنامج تعريفة التغذية الصادر من وزارة الكهرباء.

وقامت شركة شنايدر إليكتريك من منطلق المسئولية المجتمعية تجاه القرى النائية، وبالتعاون مع محافظة جنوب سيناء تحت قيادة السيد اللواء خالد فودة، قامت الشركة بإنارة 300 منزل ومنشأة خدمية في قرية أبو غراقد بمدينة أبو رديس، باستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية.

قال المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي: “إن الشركة تفخر بإنشاء أول محطة طاقة شمسية في محافظة جنوب سيناء، كما ستعمل الشركة خلال المرحلة المقبلة على مضاعفة قدرات المحطة لتصل إلى 40 ميجاوات، وذلك أيضًا من منطلق تدعيم شنايدر إليكتريك لاستراتيجية الطاقة المتجددة؛ بهدف الوصول لإنتاج 20% من الطاقات المتجددة بحلول عام 2022، وزيادة الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، وتفعيلًا لتوصيات مؤتمر المناخ العالمي الذي أقيم بفرنسا”.

وأضاف شتا: “إن محطة الطاقة الشمسية في شرم الشيخ، من المتوقع أن تسهم في تدعيم الشبكة القومية للكهرباء بطاقة تصل إلى 7 جيجاوات/ ساعة، مما يسهم بتغذية أكثر من 2000 وحده سكنية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ3506 أطنان سنويًّا”.