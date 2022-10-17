«شنايدر إليكتريك» تدشن 3 مراكز تحكم آلية لتوزيع الطاقة

كشف سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا، عن انتهاء الشركة من تدشين 3 مراكز تحكم آلية لتوزيع الطاقة تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف «رييز» – فى تصريحات لـ«المال» – أن المراكز الثلاثة هى، القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر بالإضافة إلى مركز تحكم بمدينة نصر، مشيرا إلى أنها تتبع شركتى جنوب القاهرة وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأوضح أنه جار الآن تدريب الفريق والمهندسين التابعين لشركتى جنوب وشمال القاهرة على كيفية الإدارة والتشغيل تمهيدا للتسليم النهائي، مشيرا إلى أن مركز تحكم مدينة نصر فى المراحل النهائية من تشغيله.

ولفت إلى أن تنفيذ المركز الواحد يستغرق من 16 إلى 18 شهرًا ولا تقل نسبة المكون المحلى فيه عن 20 إلى %40 عبر الاستعانة بالشركات المحلية لنقل الخبرات والتكنولوجيا المصنعة، فيما تولت «شنايدر إلكتريك» الفرنسية تنفيذ الجوانب التكنولوجية وتدريب المهندسين.

فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة أن استثمارات المراكز الثلاثة قاربت على 1.8 مليار جنيه وتم تمويلهما من الموارد الذاتية لشركات تابعة لوزارة الكهرباء وعبر قروض أجنبية.

وأضاف المصدر – فى تصريحات لـ«المال» – أن «شنايدر» بدأت فى تنفيذ مركز تحكم مصر الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ضمن خطة الشركة للتوسع فى الشبكات الذكية وتطوير شبكاتها لتقليل الفقد وتطوير جميع خطوطها خلال السنوات المقبلة.

وتخطط وزارة الكهرباء لتنفيذ 10 مراكز للتحكم بالطاقة عبر مرحلتين، تضم كلًا منهما 5 مراكز، وتتوزع فى شمال وجنوب القاهرة، ومحافظات الإسكندرية، وشرم الشيخ، والغردقة، المنيا والإسماعيلية.

كانت «المال» قد نشرت خطة وزارة الكهرباء، لتدشين وتشغيل خمس مراكز قبل 2024 وفقًا لتعليمات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، كما سيتم تركيب أكثر من 6 آلاف وحدة رئيسية ذكية (smart ring main units) فى 5 محافظات، لمراقبة الشبكات على مستوى الجمهورية.

وتأتى المراكز ضمن خطط وزارة الكهرباء نحو التحول للشبكات الذكية، إضافة إلى قدرتها على المراقبة والتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمن العطل، وخفض زمن المناورة لتغيير الأحمال، وتقليل الفقد فى الشبكة.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة إنشاء وتطوير 47 مركزا للتحكم فى توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، عبر 5 مراحل خلال 10 أعوام، بتكلفة استثمارية تصل إلى مليارى يورو فى نطاق 9 شركات توزيع كهرباء.