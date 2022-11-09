«شنايدر إليكتريك» تدرس تدشين محطات شمسية فى شرم الشيخ بقدرة 50 ميجاوات

تدرس شركة شنايدر إليكتريك مصر، تدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ، بقدرات تصل إلى 50 ميجاوات، بالتحالف مع كيانات محلية وعالمية.

كشف المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إليكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع اليوم مذكرات تفاهم مع 6 كيانات تعمل بمجال التطوير العقارى، منها «تطوير مصر» و«هيد روك»، لتوريد حلول الطاقة والعمل على إنشاء مدن ذكية تقوم تلك الشركات بتنفيذها.

وأضاف «شتا» فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مشاركته فى قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، أن «شنايدر» تدرس المشاركة فى تدشين 3000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية وفقًا للمناقصة المرتقب طرحها من جانب وزارة قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن «شنايدر» كانت الشركة الأكثر استدامة على مستوى العالم خلال عام 2020، إذ ستقدم عددًا من المبادرات للعمل على هذه الموضوعات خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ .

وقال «شتا» إن «شنايدر» قامت بتنفيذ محطات شمسية فى محافظة جنوب سيناء تقوم على استخراج المياه من الآبار باستخدام تلك الطاقة بالأماكن النائية خلال الفترة الماضية، وتسعى لتدشين مزيد منها فى إطار المسئولية المجتمعية، والتى تخصص لها %5 من حجم اعمالها سنويًا .

وكشف أن «شنايدر إليكتريك» تدرس المشاركة أيضًا فى تدشين مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة أن مصر تتمتع بقدرات هائلة وإمكانيات كبيرة تمكنها من التحول لمحور هام لتصدير الطاقة خلال الفترة المقبلة. وأكد «شتا» أن الشركة تشارك أيضًا فى تنفيذ الأعمال الكهربائية لمشروع المونوريل بالتجمع الخامس و6 أكتوبر، كما تنشئ عددًا من مراكز التحكم الآلية لتوزيع الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة.