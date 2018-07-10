شنايدر إليكتريك تبدأ برنامج التدريب الصيفي السنوي

عمر سالمبدأت شركة شنايدر إليكتريك، الرائدة عالميًا في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، في استقبال الطلاب حديثي التخرج وطلبة الفرقة الثالثة والرابعة بكليات الهندسة وإدارة الأعمال، المشاركين في برنامج التدريب الصيفي لعام 2018.ويتيح برنامج شنايدر إليكتريك للتدريب الصيفي، للطلاب حديثي التخرج والطلاب الجا

عمر سالم

بدأت شركة شنايدر إليكتريك، الرائدة عالميًا في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، في استقبال الطلاب حديثي التخرج وطلبة الفرقة الثالثة والرابعة بكليات الهندسة وإدارة الأعمال، المشاركين في برنامج التدريب الصيفي لعام 2018.

ويتيح برنامج شنايدر إليكتريك للتدريب الصيفي، للطلاب حديثي التخرج والطلاب الجامعيين ممن لديهم شغف العمل في مجال الطاقة، فرصة اكتساب خبرة عملية قيمة في مجموعة متنوعة من قطاعات الطاقة المستدامة وإدارة الطاقة والتشغيل الآلي لمدة شهر على أن يتم مد برنامج التدريب شهر آخر حسب مهارات المتدربين.

وأعلنت «شنايدر إليكتريك» عن إتاحة فرصة تعيين بعض المتدربين في الأقسام المختلفة حسب متطلبات العمل واهتمامات كل خريج، وتضمنت شروط التقديم للبرنامج التدريبي، أن يكون المتقدم حاصل على درجة أكاديمية متميزة في واحدة من التخصصات التالية: «الطاقة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والميكاترونيك، والتجارة، أو إدارة الأعمال»، مع إجادة تامة للغة الإنجليزية، وهناك أفضلية للطلبة الذين لهم أنشطة جامعية خارج المجال الدراسي، أو ممن سبق لهم التدريب في إحدى الشركات.

وصرح المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، بأن الشركة انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية تهدف لتأهيل وتدريب الكوادر المصرية عن طريق التدريب على أحدث الوسائل التكنولوجية.

وتابع: أن «شنايدر إليكتريك تتعاون بشكل وثيق مع العديد من الجهات العلمية والمراكز التدريبية والشركات والنقابات في إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية الطموحة للمساهمة في تأهيل الكوادر المصرية، حيث يشهد السوق المصري رغبة حقيقية في تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية، مما يتطلب وجود كوادر مؤهلة لذلك».

وأكد «شتا» أن «شنايدر إليكتريك» تحرص على التعاون مع كبرى المنظمات والمؤسسات المحلية لتدريب كوادرها على أحدث التطبيقات والحلول الهندسية، حيث تؤمن «شنايدر إليكتريك» أن التدريب المحترف للمهندسين المتخصصين يعمل على رفع مستوى الأداء في كل القطاعات الهندسية، خاصة في ظل مرحلة التنمية والبناء التي تشهدها مصر حاليا من مشروعات تنموية وهندسية عملاقة، والتي ستضع مصر على أعتاب انطلاقة اقتصادية حقيقة، وهو ما يتطلب وجود كوادر مدربة على أحدث التقنيات التكنولوجية، مؤكدا أن الشباب المصري يمتلك قدرات جيدة ولدية الحماس الكبير لكى يطور من مهاراته.