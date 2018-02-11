شنايدر إليكتريك: إقامة 65 وحدة في 7 محافظات لشحن السيارات الكهربائية

عمر سالموقعت شنايدر إليكتريك، الشركة المتخصصة عالميًا في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، اتفاقية لتعزيز تكنولوجيا المركبات الكهربائية في مصر، مع شركة ريفولتا مصر، الرائدة في بناء أول بنية تحتية للسيارات الكهربائية في مصر.وافتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم أول شبكة شحن للسيارات الك

عمر سالم



وقعت شنايدر إليكتريك، الشركة المتخصصة عالميًا في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، اتفاقية لتعزيز تكنولوجيا المركبات الكهربائية في مصر، مع شركة ريفولتا مصر، الرائدة في بناء أول بنية تحتية للسيارات الكهربائية في مصر.

وافتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية فى مصر بمحطات شركة وطنية بحضور م. شريف عبد الفتاح عضو مجلس إدارة ونائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للشئون الحكومية والطاقة المتجددة، و م. طارق وهبي نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لقطاع التوزيع.

وستقوم شنايدر إليكتريك، بموجب الاتفاقية الجديدة بتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية EVlink في العديد من المحافظات المصرية، وصرح المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق افريقيا والمشرق العربى: “بأن المرحلة الأولى من الاتفاقية تشمل إقامة 65 وحدة لشحن السيارات في 7 محافظات مصرية، بهدف تمكين أصحاب المركبات الكهربائية من شحن سياراتهم في محطات الوقود ومراكز التسوق والمطاعم والنوادي ودور السينما ومواقع العمل والجامعات”.

وتتعاون شركة ريفولتا، مع محطات وطنية ومختلف الجامعات المصرية والاسواق التجارية، وقامت مؤخرا بالتعاون مع شنايدر إليكتريك مصر لتحصل علي الدعم اللازم لتنفيذ خطتها التوسعية لتشمل مراكز التسوق والنوادي الرياضية ومحطات الوقود. وستكون ريفولتا أول مورد للسيارات الكهربائية في الأسواق المصرية من خلال تقديمها مجموعة من سيارات هيونداي وتيسلا الكهربائية والتي تعمل بالكهربا وتهدف ريفولتا إلى بيع نحو 1000 سيارة كهربائية في مصر خلال عام.