شنايدر إلكتريك وLMD توقعان مذكرة لتقديم حلول المدن الذكية لعدد من المشروعات في مصر ودبي

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك العالمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، وشركة LMD الرائدة في مجال العقارات، عن توقيع مذكرة تفاهم لتطبيق حلول متطورة ومستدامة لإدارة المدن الذكية لعدد من مشروعات الشركة في مصر والامارات العربية المتحدة.

و تشمل الاتفاقية مشروعي Stei8ht و One Ninety في مصر، بالإضافة إلى مشروعات شركة LMD في دبي ، لتنفيذ حلول المباني الذكية وبرمجيات أڤيڤا(AVEVA) ، لإدارة نظم ومرافق المشروعات والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الطاقة الصديقة للبيئة في المشروعات.

تم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) المنعقد بمدينة دبي بدولة الإمارات بحضور سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، و أمل الشاذلي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لأفريقيا والشرق الأوسط لقطاع الطاقة الرقمية والجديدة، والمهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD ، وحمد العبار الشريك المدير لشركة LMD UAE.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شنايدر إلكتريك بتزويد مشروعات شركة LMD UAE وLMD Egypt بحلولها المتكاملة لإدارة المباني الذكية كجزء من حرصها الدائم علي تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص. وتشمل هذه الحلول مركز العمليات الموحد من أڤيڤا، الذي يتيح التحكم المركزي للمشروع من خلال إمكانية المراقبة الآمنة لكافة العمليات باستخدام نموذج إدارة الأصول والتحليل اللحظي للعمليات، والإنذارات، والأحداث والبيانات المخزنة وتحويلها لمصدر معلومات موحد.

كما ستقدم حلول إدارة استهلاك المياه وأنظمة الري، وتوفير نظام يمكن تطويره ليشمل عدد أكبر من المرافق والعمليات، وتعزيز العمليات التشغيلية للموارد والتأكد من إتاحتها على مدار الساعة مثل المصاعد والسلالم الكهربائية وغيرها. كما ستقوم شنايدر إلكتريك بتوفير لوحات الجهد المتوسط، ووحدات الربط الحلقية، ونظام إدارة المباني، وأنظمة منع انقطاع التيار، ومفاتيح النقل الاوتوماتيكي ASCO ATS، ونظام SCADA لإدارة الطاقة والتحكم لمختلف المشروعات.

وقالت شنايدر ان التوسع في تبني حلول الاستدامة، هدف عالمي في ظل التأثر بالتغيرات المناخية، لذلك تساعد تطبيقات الشركة على خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة، حيث تشير الدراسات أنه بحلول عام 2050، ستصبح المنازل أكبر مستهلك للكهرباء،

واوضحت الشركة في بيانها ان الشراكة هي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للنمو والتوسع في منطقة دول الخليج عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه خاص، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري. إن شراكتنا مع شركة LMD تجسد التزامنا بدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة، حيث نسعى إلى تقديم حلول متطورة لتوفير الطاقة وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.”

وقالت شركة LMD نحن ملتزمون بتطبيق جميع معايير الاستدامة في مشاريعنا المختلفة في LMD Egypt وLMD UAE ، بما في ذلك مشروعي One Ninety وهومشروع متعدد الاستخدامات ومشروع Stei8ht المجتمع الحصري للفلل السكنية، ومشاريعنا في الإمارات.

فيما اكدت شركة LMD UAE، على أهمية الاتفاقية كجزء من اهتمام الشركة الكبير لتطبيق عناصر الاستدامة في مشاريعها وأعرب قائلا: ” نحن سعداء بالتعاون مع شنايدر بهدف تعزيز جهود LMD UAE في تطوير مشاريع متوافقة مع اتجاهات التنمية المستدامة العالمية وحفظ البيئة.

يهدف هذا التعاون إلى تطوير استراتيجيات تعزز الحلول السكنية الفعالة، مع التركيز على استخدام الطاقة المستدامة ، وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون عبرمشاريعنا من أجل بيئة مستدامة. تشمل الشراكة مجموعةمشاريع LMD UAE، مثل Boutique XII، وMarina Living، وBoutique 23. بالإضافة إلى ذلك، يشمل اتفاق الشراكة مشروعين من مشاريع LMD Egypt – One Ninety وStei8ht – واللذان يعتبران أمثلة حقيقية على المجتمعات الحضرية المتكاملة التي نفذت بنجاح عناصر الاستدامة الأساسية.”

يبلغ إجمالي حجم استثمارات مشروع One Ninety 42 مليار جنيه مصري، ويشغل مساحة شاسعة تبلغ 344،315 متر مربع. يتميز المشروع بموقع استراتيجي عند تقاطع شارع التسعين الجنوبي مع الطريق الدائري، حيث يتميز بتصاميمه الفريدة والمرافق والخدمات التي تضمن أقصى مستويات الرفاهية والتطوير للمقيمين والزوار على حد سواء.