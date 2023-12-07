«شنايدر إلكتريك» و«LMD» تتعاونان لتقديم حلول إدارة المدن الذكية لعدة مشروعات فى مصر ودبي

أعلنت شركتا “شنايدر إلكتريك” و”LMD ” العقارية عن توقيع مذكرة تفاهم لتطبيق حلول متطورة ومستدامة لإدارة المدن الذكية لعدد من مشروعات الشركة في مصر والإمارات العربية المتحدة.

تشمل الاتفاقية مشروعي Stei8ht و One Ninety في مصر، بالإضافة إلى مشروعات شركة LMD في دبي ، لتنفيذ حلول المباني الذكية وبرمجيات أڤيڤا(AVEVA) ، لإدارة نظم ومرافق المشروعات والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الطاقة الصديقة للبيئة في المشروعات.

تم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) المنعقد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، و أمل الشاذلي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لأفريقيا والشرق الأوسط لقطاع الطاقة الرقمية والجديدة وبرمجيات إدارة الطاقة، والمهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD ، والسيد حمد العبار الشريك المدير لشركة LMD UAE.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شنايدر إلكتريك بتزويد مشروعات شركة LMD UAE وLMD Egypt بحلولها المتكاملة لإدارة المباني الذكية كجزء من حرصها الدائم علي تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص.

وتشمل هذه الحلول مركز العمليات الموحد من أڤيڤا، الذي يتيح التحكم المركزي للمشروع من خلال إمكانية المراقبة الآمنة لكافة العمليات باستخدام نموذج إدارة الأصول والتحليل اللحظي للعمليات، والإنذارات، والأحداث والبيانات المخزنة وتحويلها لمصدر معلومات موحد بالإضافة إلى إدارة استهلاك المياه وأنظمة الري، وتوفير نظام يمكن تطويره ليشمل عدد أكبر من المرافق والعمليات، وتعزيز العمليات التشغيلية للموارد والتأكد من إتاحتها على مدار الساعة مثل المصاعد والسلالم الكهربائية وغيرها.

كما ستقوم شنايدر إلكتريك بتوفير لوحات الجهد المتوسط، ووحدات الربط الحلقية، ونظام إدارة المباني، وأنظمة منع انقطاع التيار، ومفاتيح النقل الأوتوماتيكي ASCO ATS، ونظام SCADA لإدارة الطاقة والتحكم لمختلف المشروعات.

تقليل الانبعاثات

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، صرح سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي بأن: “التوسع في تبني حلول الاستدامة، هدف عالمي في ظل التأثر بالتغيرات المناخية، لذلك تساعد تطبيقات شنايدر إلكتريك على خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة.

وتشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2050، ستصبح المنازل أكبر مستهلك للكهرباء، ونحن على ثقة أن حلولنا المتكاملة في إدارة مباني المستقبل ستساعد شركة LMD، على تطبيق مفهوم المدينة الذكية في مشروعاتها بدبي وأيضًا بمشروعيها في مصر Stei8ht وOne Ninety، لتحقيق هدفنا المشترك وهو تعزيز الاستدامة والعمل من أجل عالم ذو مناخ إيجابي باستخدام التكنولوجيا.”

إستراتيجية النمو

كما قالت أمل الشاذلي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لأفريقيا والشرق الأوسط لقطاع الطاقة الرقمية والجديدة وبرمجيات إدارة الطاقة، إن الشراكة هي ركيزة أساسية في إستراتيجيتنا للنمو والتوسع في دول الخليج عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه خاص.

وأضافت إننا ملتزمون بتعزيز التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري.

وأوضحت أن شراكتنا مع شركة LMD تجسد التزامنا بدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة، حيث نسعى إلى تقديم حلول متطورة لتوفير الطاقة وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.

اهتمام كبير

وعبر المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD عن حماسه للتعاون مع شنايدر إلكتريك متابعا “نحن ملتزمون بتطبيق جميع معايير الاستدامة في مشاريعنا المختلفة في LMD Egypt وLMD UAE ، بما في ذلك مشروعي One Ninety وهومشروع متعدد الاستخدامات ومشروع Stei8ht المجتمع الحصري للفلل السكنية، ومشاريعنا في الإمارات.

وأكد “سلطان” على الدور الحيوي الذي ستلعبه المدن الذكية في تشكيل مستقبل قطاع العقارات.

وأكد حمد العبار، الشريك المدير لشركة LMD UAE أهمية الاتفاقية كجزء من اهتمام الشركة الكبير لتطبيق عناصر الاستدامة في مشاريعها.

وأعرب قائلا: ” نحن سعداء بالتعاون مع “شنايدر” بهدف تعزيز جهود LMD UAE في تطوير مشاريع متوافقة مع اتجاهات التنمية المستدامة العالمية وحفظ البيئة.

أهداف التعاون

ويهدف هذا التعاون إلى تطوير إستراتيجيات تعزز الحلول السكنية الفعالة، مع التركيز على استخدام الطاقة المستدامة ، وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون عبر مشاريعنا من أجل بيئة مستدامة.

وتشمل الشراكة مجموعة مشاريع LMD UAE، مثل Boutique XII، وMarina Living، وBoutique 23. بالإضافة إلى ذلك، يشمل اتفاق الشراكة مشروعين من مشاريع LMD Egypt – One Ninety وStei8ht – واللذان يعتبران أمثلة حقيقية على المجتمعات الحضرية المتكاملة التي نفذت بنجاح عناصر الاستدامة الأساسية.”

موقع مميز

ويبلغ إجمالي حجم استثمارات مشروع One Ninety 42 مليار جنيه، ويشغل مساحة شاسعة تبلغ 344،315 متر مربع.

ويتميز المشروع بموقع إستراتيجي عند تقاطع شارع التسعين الجنوبي مع الطريق الدائري، حيث يتميز بتصاميمه الفريدة والمرافق والخدمات التي تضمن أقصى مستويات الرفاهية والتطوير للمقيمين والزوار على حد سواء.

ويتضمن المشروع منطقة W Residences Cairo التي تديرها ماريوت إنترناشونال، وتقدم منطقة سكنية فندقية فريدة إلى جانب مجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والفنية والثقافية.

وان ناينتي

يُذكر أن “One Ninety” يضم أول منطقة للتصميم في مصر (CDD)، ويضم فنادق عالمية مثل W Cairo و Aloft Hotel.

المشروع يخضع لإدارة كاملة من قبل “Hill International” وعلاوة على ذلك، يتمتع Stei8ht، المجتمع الحصري للفلل السكنية الذي يمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع تحت إشراف LMD Egypt، بموقع إستراتيجي في القاهرة الجديدة.

ويسعى هذا المشروع إلى دمج عناصر الحياة المعاصرة، مع وجود أكثر من 2000 وحدة سكنية، ومركز تجاري وإداري شامل، بالإضافة إلى معارض متنوعة ومناطق ترفيهية ومساحات خضراء خلابة.