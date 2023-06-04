«شنايدر إلكتريك»: ري وزراعة 700 فدان باستخدام الطاقة الشمسية في المنوفية

وقعت شنايدر إلكتريك ومؤسسة كريدي أجريكول مصر وشركة جبال للزراعة والاستدامة مذكرة تفاهم لإطلاق مشروعات تنمية مستدامة بقرية شبرا قبالة، وقرية ميت القصري بمحافظة المنوفية.

وقال سباستيان رييز رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي إن الاستدامة جزء أساسي من ثقافة وأهداف شركة شنايدر إلكتريك، ومن خلال التعاون مع مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية لإطلاق مشروعات تنموية بقرى محافظة المنوفية.

وأشار إلى دعم المجتمعات المحلية والعمل على تطويرها بشكل فعال ، موضحا أن هذه المشروعات ستساهم في الحد من تغير المناخ واستخدام مصادر الطاقة النظيفة لإحداث تأثير إيجابي واتخاذ إجراءات مستدامة لتحسين مستوى معيشة الأفراد، وتعزيز كفاءة الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، ونتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة في هذا المجال، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في إطار رؤية مصر 2030 والمساهمة في خلق تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية.

وسيتم توفير ثلاث مضخات لرفع مياه الري تعمل بالطاقة الشمسية في قرية شبرا قبالة وتستخدم في زراعة ما يقرب من 700 فدان من الأراضي لتساهم في تقليل التكلفة التي كانت تستخدم في توفير السولار، وتحسين جودة الزراعة.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشروعات حوالي 26000 شخص من سكان تلك القرى، و700 مزارع، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية المحاصيل، مما يؤدي إلى زراعة ما يقرب من 1600 نبات متنوع، و40 طن من المحاصيل الزراعية وإنتاج 12000 بيضة سنويًا من خلال حاضنات الدواجن، وتوليد إنتاج سنوي من الأسماك يبلغ 3000 سمكة.

كما ستساهم هذه التكنولوجيا في تقليل الأثر البيئي عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية بما يقرب من 68 طنا سنويا وتحقيق وفر في استهلاك المياه يصل إلى 70%.