شنايدر إلكتريك : نلتزم بتحقيق مستوى صفر بمسألة فقدان التنوع البيولوجي بحلول 2030

أعلنت شنايدر إلكتريك ، العاملة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، اليوم عن تحديد سلسلة من الإجراءات التي تستهدف حماية واستعادة التنوع البيولوجي الذي يتعرض للتهديد في كثير من مناطق العالم.

وكانت شنايدر إلكتريك قد تعهدت العام الماضي بالتصدي لفقدان التنوع البيولوجي بعد تصنيفها كواحدة من أكثر الشركات استدامة على الصعيد العالمي في مؤشر “كوربوريت نايتس” السنوي بالإضافة إلى سجلها الحافل والطويل في حماية المناخ والبيئة. شنايدر

وفي هذا الصدد تمثل الالتزامات المفصلة التي تعلن عنها شنايدر إلكتريك اليوم، قبيل حلول اليوم العالمي للتنوع البيولوجي في 22 مايو، خطوات ملموسة للوفاء بتعهدها. كما تأتي الالتزامات في إطار “Act4nature International” وهو تحالف من شركات دولية ومنظمات غير ربحية وهيئات أكاديمية ومؤسسات عامة، وهو معني بتسريع جهود قطاع الأعمال لحماية البيئة.

ويمثل التسارع المقلق في فقدان التنوع البيولوجي والتدهور البيئي إلى جانب التغير المناخي، مشكلة عاجلة تتزايد يوما بعد يوم وصارت تهدد المنظومات البيئية المحلية والكائنات الحية، لتمثل في نهاية المطاف تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي وتشكل تحديات للمجتمعات والاقتصادات والشركات حول العالم.

ويطلب معالجة هذه المشكلة جهودًا وإجراءات منسقة ينبغي على الشركات المشاركة فيها.

وقال أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والاستدامة في شركة شنايدر إلكتريك، أن العالم في حاجة عاجلة لتقييم الآثار التي خلفها البشر على الطبيعة والتنوع البيولوجي قبل اتخاذ أي قرار، مشيرًا إلى أن حماية واستعادة المنظومة البيئية يحتاج لأكثر من مجرد عملية تقييم.

وأضاف بلوم أن قياس الاستفادة الأمثل من الموارد ووضع طموحات جريئة أمران أساسيان في حماية البيئة، لكن النجاح يتأتي من اتخاذ خطوات فورية وملموسة بشرط ألا تهدر حقوق الأجيال الحالية أو المستقبلية.

وفي إطار تعهدها بحماية التنوع البيولوجي، تلتزم شركة إلكتريك بالتالي بعمل الآتي:

قياس ما تحدث من تأثير على التنوع البيولوجي والإعلان عن ذلك بشكل دوري. فقد نشرت الشركة في أكتوبر الماضي أول تقرير في العالم يرصد التأثير الذي خلفته عمليات الشركة على التنوع البيولوجي وذلك باستخدام أداة “Global Biodiversity Score”.

تحقيق مستوى صفر من فقدان التنوع البيولوجي في عملياتها المباشرة بحلول عام 2030، وموائمة أهدافها لوقف فقدان التنوع البيولوجي مع العلم.

تطوير الحلول والتقنيات التي تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال التوظيف الأمثل للموارد خلال الدورة الكاملة لاستخدامها.

الدخول في شراكات مع الموردين لخفض استعمال البلاستيك أحادي الاستخدام في التغليف، والتوجه نحو استخدام الورق المقوى، ومساعدة هؤلاء الموردين في خفض كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن أنشطتهم.

• الدخول في شراكات مع المنظمات غير الربحية وصناديق الاستثمار، والتفاعل مع موظفي وشركاء المبادرات المحلية، مثل ضمان توفير كل مواقعها برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادتها، وأن تقوم مواقع العمل الموجودة بمناطق تندر فيها المياه بوضع خطط للحفاظ على المياه.