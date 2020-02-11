شنايدر إلكتريك : مصر حققت 55 اكتشافا بتروليا خلال 2019

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك العاملة في مجال الطاقة والتحكم الآلي، إن مصر حققت خلال العام الماضي اكتشافات بترولية بلغ نحو 55 كشفا جديدا (40 حقل بترول “زيت” – 15 غاز) بمناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل…

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك العاملة في مجال الطاقة والتحكم الآلي، إن مصر حققت خلال العام الماضي اكتشافات بترولية بلغ نحو 55 كشفا جديدا (40 حقل بترول “زيت” – 15 غاز) بمناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل وسينا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في معرض مصر الدولي للبترول “إيجيبس” والذي يقام في دورته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير تحت عنوان “شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة”.

وتقدم شركة شنايدر إلكتريك من خلال معرض “إيجييس” أحدث تطبيقات التحول الرقمي من أجل مستقبل مستدام في قطاع النفط والغاز، حيث تستعرض شنايدر إلكتريك خلال المعرض تقنيات منصة التحول الرقمي EcoStruxure™ الخاصة بالشركة والتي تتيح حلولا متكاملة لأنظمة إدارة محطات النفط والغاز ومصانع البتروكيماويات لضمان أعلى درجات السلامة والاعتمادية واستدامه الإنتاج.

شنايدر إلكتريك : معرض إيجيبس يعد أحد الفرص الهامة لالتقاء الخبراء

من جانبه، قال المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمي لشنايدر إلكتريك مصر وشمال إفريقيا و المشرق العربي، إن معرض إيجيبس يعد أحد الفرص الهامة لالتقاء الخبراء وأهم الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز واستعراض أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في القطاع، خاصة مع الاكتشافات البترولية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة. وليد شتا الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر

كما حققت مصر أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخها بلغ حوالي 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

وأضاف “شتا انه من المتوقع أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 267 جيجاوات على الأقل من الطاقة الإضافية لتوليد الطاقة بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 66٪ عن مستوى طاقة التوليد الحالية.

واضاف انه لاتزال الطاقة النظيفة والمتجددة تواجه تحديات في الاعتماد عليها بشكل منفرد، لذلك لا بد من الاعتماد على تقنيات تحقق الأمان والاعتمادية في إنتاج الوقود الأحفوري وهو ما نعمل عليه في شنايدر إلكتريك”.

وقال المهندس حسن الأرضي، نائب رئيس الشركة لقطاع الطاقة لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال إفريقيا ، إن شنايدر إلكتريك من خلال منصة التحول الرقمي EcoStruxure™ تساهم في تكرير 30% من الإنتاج العالمي للنفط ، و 80% من عمليات نقل وتخزين البترول والغاز.

واضاف ان شنايدر توفر من خلال منتجاتها وحلولها في قطاع البترول والغاز تحقيق استراتيجيات النفط الأخضر من أجل الحفاظ على الموارد وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج و الصيانة الاستباقية بما يضمن عدم توقف الإنتاج تحت مظلة توافر أعلى معدلات الأمان والاعتمادية.

وأضاف “الأرضي” نظرآ للأهمية القصوى التي توليها الدولة المصريةوكل المنطقة لمشروعات البترول والغاز المصرية فإنه من الطبيعي أن تتم إدارتها بأحدث التكنولوجيات التي تضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان والإستدامة ، وقد شرفت شركة شنايدر إلكتريك بالإعتماد عليها كشريك رئيسي في النجاح من خلال توريد المعدات الرئيسية للآبار والمهمات لحقل ظهر وكذلك لحقول الغاز بغرب الدلتا، وحقول أبو رديس،