شنايدر إلكتريك توقع 6 مذكرات تفاهم مع مطورين عقاريين لتقديم حلول إدارة المدن والمباني الذكية

وقعت شنايدر إلكتريك 6 مذكرات تفاهم مع كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصرية، بهدف إتاحة حلول إدارة المباني والمدن الذكية للمشروعات العقارية التي تطورها هذه الشركات في السوق المصرية سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية أو صناعية.

وتضمنت قائمة الشركات الموقعة على مذكرات التفاهم مع شنايدر إلكتريك كلا من (تطوير مصر ومصر إيطاليا العقارية وريدكون للتعمير وباراجون للتطوير العقاري وجى في للاستثمار العقاري).

وفي إطار مذكرات التفاهم ستقدم شنايدر إلكتريك باقة من أحدث حلولها المتخصصة في إدارة المباني الذكية وفي مقدمتها منصة ™EcoStruxure الرقمية التي تجمع بين حلول تكنولوجيا التشغيل المتطورة وأحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتساعد المنصة مسئولي التشغيل والصيانة ومهندسي المرافق والكهرباء في مراقبة والتحكم في إدارة منشآت البنية التحتية الحيوية اعتمادًا على تكنولوجيا إنترنت الأشياء IoT والحوسبة السحابية، بما يُمكّنها من إدارة نظم ومرافق البنية التحتية المستدامة ومدن المستقبل في مصر.

كما تساهم حلول وتطبيقات ومنصات شنايدر إلكتريك الرقمية في إدارة نظم الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي ومراكز البيانات وحركة المرور ونظم الأمن والمراقبة ومراكز التحكم والسيطرة داخل المجتمعات العمرانية والتي تحمل توقيع كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المحلي.

يشار إلى أنّ شنايدر إلكتريك تقدمة باقة من حلول وتطبيقات الإدارة الذكية التي تلاءم جميع أنواع المشروعات العقارية سواء كانت سكنية، إدارية، تجارية، أو صناعية.

وقال سباستيان ريز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا إنّ اعتماد كبرى شركات التطوير العقاري في مصر على حلول شنايدر إلكتريك المستدامة في إدارة المباني الذكية ومدن المستقبل الذكية يُعد شهادة عملية على مدى اعتمادية وتطور حلولنا، مما يجعلنا الشريك المفضل لأهم اللاعبين في قطاع التطوير العقاري المصري.

من ناحية أخرى، يدشن التوقيع على مذكرات التفاهم مع هذه الشركات خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، عصرًا جديدًا للمدن والمباني الذكية والمستدامة، خاصة مع توجه كبار المطورين العقاريين في مصر للاستعانة بالحلول الذكية في إدارة مدنهم وتقديم قيم مضافة عديدة لعملائهم.

ناحية أخرى، لم يعد ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وإدارة حركة المرور والمرافق داخل المدن والمجمعات السكنية العملاقة ترفًا أو خدمة إضافية يقدمها المطور العقاري لعملائه، ولكنها أصبحت ضرورة لتعزيز تجربتهم المعيشية وترشيد نفقاتهم وتحقيق مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة.”

وقال أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: منذ بداية تطوير مصر عام 2014، نجحت الشركة في زمن قياسي أن تصبح من كبري شركات التطوير العقاري في مصر. وذلك من خلال استراتيجية واضحة تتمحور حول تطوير مجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة لتحقيق قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا والمجتمع ككل.

وتأتي اتفاقية التعاون اليوم استكمالا للشراكة التي بدأت عام 2018 بين تطوير مصر وشنايدر إلكتريك لإمداد جميع مشروعاتنا بالمعدات اللازمة لإنشاء شبكة بنية تحتية مستدامة وذكية ،كما قمنا منذ أشهر قليلة بتوقيع اتفاقية لاستخدام منصة iTWO من Software RIB ، مما يؤكد أن شراكتنا مع شنايدر إلكتريك تعكس اهتمامنا المستمر بتطبيق مفهوم الاستدامة، وسعينا للتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية المتخصصة في حلول المدن والمباني والمجتمعات العمرانية الذكية.”

وقال محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية عن أعمال الشركة واستعانتها بحلول شنايدر إلكتريك: إنّ رسالتنا الرئيسية تتلخص في إقامة مجتمعات عمرانية فائقة الخصوصية تتمتع بأعلى معدلات الكفاءة في استهلاك الطاقة بأقل فاقد ممكن مع تعظيم استخدامات كافة الموارد والمرافق في مشروعاتنا.

وأوضح ان الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية تُعد من أهم الركائز لمشروعاتنا، ويأتي اختيارنا لشنايدر إلكتريك نظرًا لسابقة أعمالها المتميزة في السوق المصرية وتقديمها لأفضل مستوى ممكن لخدمة العملاء.

وقال محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: يمتد التعاون بين مصر إيطاليا العقارية وشنايدر إلكتريك لسنوات قمنا خلالها بتوفير حلول الشركة الذكية في مشروع جاردن 8 التجاري والآن ومن خلال اتفاقية التعاون الجديدة.

وتابع: نستهدف تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية من شنايدر إلكتريك في العديد مشروعات الشركة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائنا مع تقليل الآثر البيئي وترشيد استهلاك الطاقة ونتطلع للمزيد من التعاون في المستقبل.”

وأوضح طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير أن التعاون مع شنايدر إلكتريك يخدم مفهوم المباني الخضراء المستدامة التي تسعى ريدكون لتطبيقها، باعتبارها مستقبل المشروعات العقارية، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر وقمة المناخ COP 27 في مصر والتطلع نحو المستقبل الأخضر حيث تعمل ريدكون على تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر من خلال شركة ريدكون للمباني الإدارية والمباني التجارية ومشروعها جولدن جيت.”

وقال بدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري قائلاً: ” نطمح إلى جلب أحدث وسائل التكنولوجيا، مع الالتزام بمعايير الاستدامة المثالية، لمنح عملائنا تجربة غير مسبوقة، مع الحفاظ على الطاقة وتعظيم تدابير السلامة في كل شيء، ونحن نؤمن أن الاستدامة هي النقطة المحورية للتخطيط الحضري والتطوير العقاري في الوقت الحاضر، نتيجة لكون أهداف التنمية المستدامة واحدة من القوى الكامنة وراء تطوير المدن الذكية.”

وأضاف المهندس شريف حمودة ، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية: “يتم تخطيط وتصميم مشروعات GV للتنمية العمرانية بما يتماشى مع متطلبات مدن الجيل الرابع التي تراعي الاستدامة، حيث نستهدف من خلال مشاركتنا في مؤتمر المناخ COP27 عرض تجربتنا الرائدة فى تنفيذ ميدنة صناعية متكاملة بأحدث معايير الاستدامة والبناء الأخضر والحفاظ على البيئة. ونفخر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شنايدر إلكتريك لتطبيق حلولها الذكية في مشروعاتنا لتعزيز مفهموم الاستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.