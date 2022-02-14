شنايدر إلكتريك توقع مذكرة مع البترول لتنفيذ مركز العمليات في العاصمة الإدارية

توقع اليوم شركة شنايدر إلكتريك العاملة في مجال حلول الطاقة على هامش معرض ايجبس 2022 ، مذكرة تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ مركز العمليات الموحدة UOC بالعاصمة الادارية الجديدة بالشراكة مع AVEVA

ومن المقرر أن يتم توقيع المذكرة بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، والمهندس وليد شتا – رئيس شركة شنايدر إلكتريك بالشرق الأوسط وأفريقيا ، وسباستيان رييز – الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي. وليد شتا الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر

واعلنت شركة شنايدر إلكتريك مشاركتها في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول ” ايجبس 2022 ، أحد أهم الفعاليات بمنطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط، والذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم وزارة البترول ، وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز العالمي، في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2022.

تعكس مشاركة شنايدر في ايجبس مكانتها كشريك رقمي للصناعة من أجل تحقيق الاستدامة والكفاءة ، وبناءً على رؤيتها وإمكاناتها وخبراتها فإن الشركة تعزز من توجه شركات النفط والغاز لتقليل انبعاثات الكربون من خلال استخدام الحلول الرقمية مثل ميكنة وتطوير العمليات واستخدام مصادر الطاقة المتجددة وإدماج شبكات الهيدروجين

تعتمد خدمات وحلول شنايدر على منظومة EcoStruxure لإدارة كافة مرافق قطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى تكنولوجيا انترنت الأشياء والتحكّم الآلي والبرمجيات في قطاع الطاقة والتي تتيح الشفافية الكاملة والتكامل بين القطاعات والتطبيقات ومنصات التحكم، من أجل خلق نظام بيئي مستدام.

وقال المهندس وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، نسعى لاتاحة إمكانات وحلول وتقنيات شنايدر إلكتريك في خدمة الشركات العاملة في قطاعي البترول والغاز الطبيعي عبر معرض ايجبس 2022 ، وتمكينها من الاستفادة من تقنيات EcoStruxure وإنترنت الأشياء لتطوير الأداء في المرافق الخاصة بها، لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة، والمرونة، والاستدامة.

وتسعي شنايدر لأن نكون شركاء منفتحين وداعمين ومصدر ثقة لعملائنا، حيث نمكنهم من اكتساب مرونة الأعمال لتي يحتاجون إليها للنمو في عالم ما بعد الوباء، وهو ما أدى الى اكتسابنا ثقة 80% من أكبر مشغلي خطوط الأنابيب عالمياً.”