«شنايدر إلكتريك» توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع «المطورون العرب القابضة»

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة Arab Developers Holding “المطورون العرب” في المشروعات الخاصة بالأخيرة داخل مصر وخارجها.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور المهندس فؤاد زايد نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا، والدكتور أيمن خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة Arab Developers Holding.

وعبّر المهندس فؤاد زايد عن تطلعه لثمرة تعاون شنايدر إلكتريك مع المطورون العرب، خاصة أن شنايدر إليكتريك تتطلع لتصميم وتنفيذ التصور الموضوع لمشرعات Arab Developers Holding.

وتابع: شنايدر إلكتريك تعمل على توفير حلول رقمية للطاقة والأتْمتة بهدف تحقيق الكفاءة والاستدامة، وهو ما يتوافق مع رؤية المطورون العرب وخطتها لتقديم هذه النوعية الخاصة من التكنولوجيا في المشروعات بالسوق المصرية.

وأضاف زايد: “يتم ذلك اعتمادًا على خبرة شنايدر إلكتريك العميقة باستخدام تطبيقات بنية ومنصة تشغيل EcoStruxure في مختلف مجالات التكنولوجيا الذكية لتأسيس وإدارة مختلف مكونات البنية التحتية الذكية والمرافق المتصلة بالمشروع.

ومن المخطط استخدام منصة EcoStruxure الخاصة بشركة شنايدر إليكتريك في تنفيذ وإدارة شبكات الكهرباء والمياه والغاز،

ومنظومة التهوية والتدفئة والتكييف، وشبكات ومركز البيانات، وبرمجيات إدارة البنية التحتية لمركز البيانات، بالإضافة إلى مركز عمليات التشغيل والتحكم بالمرافق.

من جانبه أكد الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة Arab Developers Holding، أن الشركة وضعت لنفسها رؤية وإستراتيجية واضحة منذ البداية تقوم على الريادة والإبداع والمصداقية، لهذا حرصت على أن تكون كل خطوة من خطوات تنفيذ المشروعات تجسيدًا لتلك الرؤية.

الخطوة اتساقًا مع تطلعات المطورون العرب

وأضاف: المطورن العرب حققت ذلك في مرحلة التصميم والتخطيط لمشروعاتها، وعملت على اختيار شركائها التنفيذيين، سعيًا منها لضمان أعلى مستوى من الجودة والانضباط في تنفيذ خطة عمل كل مشروع.

موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقدّم مجموعة Arab Developers Holding في إنجاز تنفيذ المشروعات والتزامها بتحقيق وعدها لعملائها بتقديم مدن ذكية لتكون هذه المشروعات هي الأولى من نوعها في السوق المحلية.