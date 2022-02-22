طاقة

«شنايدر إلكتريك» توقع مذكرة تفاهم لتحويل المستشفيات إلى منشآت ذكية

باستخدام التقنيات الرقمية ووفقا للاتفاقية سيصبح ذلك المستشفى أول المستشفيات الذكية في الجمهورية
عمر سالم 2:35 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22 2:35 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22

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وقعت شركة شنايدر إلكتريك مذكرة تفاهم مع شركة عين العالم، المالكة لمستشفى عين العالم ومستشفى كيور بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بهدف تطوير وتدعيم مشروع المجموعة الجديد بمنظومة EcoStruxure لتحقيق الإدارة الذكية الموثوقة لجميع المرافق بالمستشفيات.

ووفقا للاتفاقية سيصبح ذلك المستشفى أول المستشفيات الذكية في الجمهورية.

أثناء توقيع الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية في المقام الأول إلى دعم مستشفى عين العالم ومستشفى كيور ومؤسسات الرعاية الصحية، من خلال رقمنة البنية التحتية، ودعمها بتقنيات وحلول شنايدر إلكتريك.

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وتمكن الاتفاقية المؤسسة من استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الإدارة الذكية الموثوقة للشبكات، كالمراقبة والتحكم في مكونات الشبكة الكهربائية، وسرعة التعامل مع المشاكل التقنية الطارئة وتقليل زمن العطل والفقد في الشبكة، كما تحقق عمليات الصيانة الاستباقية استمرارية التغذية الكهربائية، وغيرها من المميزات التي تضعها في مصاف المنشآت الذكية.”

وأوضح الدكتور محمد هندي رئيس مجلس إدارة شركة عين العالم المالكة للمشروعين أن : الاتفاقية خطوة مهمة على طريق تطوير الخدمات الصحية التي تقدمها عين العالم وتحسين تجربة المريض بالمنشآت الصحية التي تملكها وتديرها الشركة والوصول بها لمستويات عالمية. 

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وتُعد تقنيات وحلول وبرمجيات شنايدر إلكتريك، داعما حقيقيا لاستراتيجية التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية، لما تقدمه من هيكل رقمي متكامل قادر على إدارة مرافق الرعاية الصحية بطريقة ذكية، خاصة أن هذا الهيكل قابل للتكيف مع جميع التحديات التي قد تواجهها هذه المؤسسات الصحية في المستقبل.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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