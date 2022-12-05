شنايدر إلكتريك توقع عقد شراكة لتوزيع منتجاتها عبر منصة داتكو

وقعت شنايدر إلكتريك، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عقد شراكة مع مركز الخدمات الصناعية (داتكو) لتوزيع أحدث منتجات وحلول البرمجيات من شنايدر إلكتريك للقطاع الصناعي والتحكم الآلي عبر المنصة الرقمية الجديدة للتجارة الإلكترونية التي أطلقها المركز حيث يعد مركز داتكوأول موزع صناعي متخصص يقوم بإطلاق هذا النوع من المنصات الرقمية لتوفير منتجات شنايدر إلكتريك عبر الإنترنت وتعزيز التوسع في مجال التجارة الإلكترونية.

قال سباستيان رييز-رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: ، أنه في إطار النمو الهائل في مجال التحول الرقمي، أصبحت التجارة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية والمعاملات التي تتم بين الشركات في قطاعات الأعمال المختلفة، بل أنها تمثل تطورًا طبيعيًا لطرق إتمام الصفقات والمعاملات في العصر الرقمي الذي نعيشه جميعًا.

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أضاف تأتي هذه الاتفاقية لتعزيز جهودنا لمواكبة التطور في القطاع وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأعمال وتوطيد علاقتنا القوية مع داتكو، أحد أهم حلفائنا الاستراتيجيين والمعتمدين لتوزيع منتجاتنا وحلول البرمجيات المبتكرة والموجهة للقطاع الصناعي وتكنولوجيا التحكم الآلي في مصر. إنّ منصة داتكو للتجارة الإلكترونية تمثل نقلة نوعية كبيرة لتحالفنا القوي وشراكتنا الممتدة مع هذا المركز الهام الذي يتخصص في تقديم أفضل الخدمات الصناعية، حيث من المنتظر أن تساهم المنصة في تعزيز مبيعات شنايدر إلكتريك من حلول القطاع الصناعي والتي تُعد الأفضل في فئتها على الإطلاق.”

قال عادل محفوظ – رئيس مركز الخدمات الصناعية (داتكو) ، ان الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تأتي لزيادة التعاون ، حيث ستبدأ داتكو في توزيع وتسويق منتجات شنايدر إلكتريك من خلال منصتنا الرقمية، والتي من المتوقع أن تساهم في تعزيز خدمات تسويق وتوزيع منتجات الشركة خلال الفترة القادمة، خاصة وأنّ التجارة الإلكترونية بين الشركات أصبحت تمثل المستقبل الحقيقي للتجارة والتسويق، هذا إلى جانب تفاديها للمعوقات المادية واللوجستية التي تتضمنها عمليات تداول السلع والخدمات بالصورة التقليدية.”

تأسس مركز الخدمات الصناعية (داتكو) كشركة هندسية عام 1994، وهو الوكيل والموزع المعتمد للعديد من المنتجات والحلول الصناعية التي تقدمها كبرى العلامات التجارية العالمية في هذا المجال، والذي أتاح للشركة تقديم خدماتها لمعظم القطاعات الصناعية الرئيسية في السوق المصري، خاصة قطاعات الحديد والصلب والاسمنت والورق وقطاع السيارات. من ناحية أخرى، يسعى فريق العاملين في داتكو لتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائه، من خلال مكتبين في القاهرة والإسكندرية و4 منافذ أخرى لبيع وتسويق المنتجات في وسط القاهرة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والإسكندرية.

يختتم المهندس أحمد مدكور – نائب رئيس شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي لقطاع الصناعات ،يمثل قطاع الصناعة المصري قاطرة التنمية المستدامة في مصر، ولهذا تسعى شنايدر إلكتريك لتقديم أرقى منتجاتها وحلولها لهذا القطاع من خلال تعاوننا مع مجموعة من أفضل الموزعين المعتمدين في السوق المصري والذي يأتي داتكو على رأسهم، نظرًا لعلاقتنا الممتدة في السوق المحلي ومستوى الخدمات الاحترافية التي يقدمها العاملون في هذا المركز الهام.

إنّ الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها تدشن لمرحلة جديدة في علاقتنا مع داتكو، ونتوقع المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة. ويعد إطلاق المنصة الرقمية الجديدة من داتكو بمثابة مرحلة جديدة في مجال التجارة الإلكترونية والذي من شأنه تسهيل عملية التسوق عبر الإنترنت لعملائنا بما يعزز سهولة الحصول على الخدمات والمنتجات بشكل آمن.”