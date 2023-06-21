«شنايدر إلكتريك» توقع اتفاقية مع «ماجنوم العقارية» لتشغيل برج فوربس إنترناشيونال بالهيدروجين الأخضر

وقعت شركة شنايدر إلكتريك العاملة بمجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة مذكرة تفاهم مع شركة “ماجنوم العقارية”، التابعة لمجموعة “روابي القابضة”، لتشغيل برج “فوربس إنترناشيونال تاور” المستقبلي من تصميم شركة “أدريان سميث آند جوردون جيل للهندسة المعمارية.

وسيكون البرج هو المشروع الأول في العالم الذي سيعمل بالكامل من خلال منظومة (LOHC)، والتي تتيح تخزين الهيدروجين ونقله وإطلاقه بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

تأتي الاتفاقية في إطار التزام شنايدر إلكتريك بتوفير أحدث حلول إدارة الطاقة والرؤية المستدامة لبرج “فوربس إنترناشيونال تاور” التجاري الخالي من الانبعاثات الكربونية، وبالتعاون مع شركة “H2-Enterprises “المتخصصة في توليد الهيدروجين وحلول تخزين الطاقة.

وسيوظف برج “فوربس إنترناشيونال تاور”، المزمع تشييد مشاريع على غراره في كل من السعودية ومصر والأمارات ، تقنيات “H 2 -Enterprises” لإنتاج الهيدروجين النظيف باستخدام نفايات بلاستيكية غير قابلة لإعادة التدوير ونفايات عضوية أخرى كمواد خام لإنتاج الطاقة، كما سيتم توظيف حلول “شنايدر إلكتريك” الرقمية لإدارة عملية استهلاك وتوزيع الطاقة في البرج.

ولن يكتفي البرج بمعالجة تحديات الطاقة الحرجة فحسب، وإنما سيلبي أيضاً احتياجات عملياته التشغيلية على مدار الساعة بطريقة مستدامة. كما سيتم تخزين فائض الهيدروجين النظيف لاستخدامه في مجموعة واسعة من التطبيقات الأخرى لدعم احتياجات الطاقة للشركات العاملة في المنطقة.

وقالت شركة شنايدر في بيان لها انه من خلال استغلال تقنية الهيدروجين النظيف، يجسد برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘ رؤيتنا المتمحورة حول مفهوم ’الكهرباء 4.0‘، والتزامنا بتوفير حلول لمبانٍ خالية من الانبعاثات من خلال الحد من التلوث الناجم عن استهلاك وتوليد الطاقة. إذ يمهد هذا المشروع الرائد الطريق نحو مستقبل مستدام، ويرسي تعريفاً جديداً لتلبية احتياجات الطاقة لدى البيئات المبنية في الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وقالت شركة ماجنوم العقارية” يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع ’شنايدر إلكتريك‘ و’H2-Enterprises‘، والتي ستشكل دافعاً لتعزيز الحلول الذكية المبتكرة القادرة على التصدي للتحديات البيئية والحضرية. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى الارتقاء بمعايير الاستدامة والممارسات المسؤولة تجاه البيئة عبر القطاع العقاري في المنطقة، وبما ينسجم مع أهداف أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030″.

وأضافت يمثل الهيدروجين النظيف مستقبل توليد الطاقة الكهربائية. ومن خلال تبني تقنية جديدة لتحويل النفايات إلى هيدروجين قادر على تلبية احتياجات مشروع برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘، تؤكد ماجنوم العقارية دورها الريادي في حفز الابتكار لتعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق الحياد في الانبعاثات الكربونية.

ويعالج برج “فوربس إنترناشيونال تاور” من خلال هذه الشراكة تحديين بيئيين عالميين يتمثلان في التلوث بالنفايات وتوليد الطاقة النظيفة. ومن خلال بناء قدرات إنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله وتوزيعه، يدعم البرج جهود تحول نظام الطاقة العالمي وبروز اقتصاد الهيدروجين.

ومن المرجح أن يسهم برج “فوربس إنترناشيونال تاور” بتوليد طاقة تتجاوز احتياجاته؛ كما أن الطبيعة المتنوعة للطاقة المستمدة من الهيدروجين النظيف تجعلها مناسبة لاستخدامات شتى داخل المبنى، بما في ذلك توفير الحرارة وتلبية احتياجات الطاقة الأخرى، ما يساهم في زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في البرج.

فيما أوضحت شركة “ H 2 -Enterprises“ نعمل حالياً على تزويد المنشآت العقارية بإمدادات كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية عبر إنتاج الهيدروجين وتخزينه في حاملات الهيدروجين. ويسرنا أن نتعاون مع ’ماجنوم العقارية‘ و’ أدريان سميث آند جوردون جيل‘ في برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘.

وأضافت ان البرج مشروع يرتقي بمعايير التصميم المستدام والحياد في الانبعاثات الكربونية للمباني الحديثة إلى آفاق جديدة تماماً. وتتيح لنا الشراكة مع ’شنايدر إلكتريك‘ نشر هذه التكنولوجيا التحولية بالسرعة المطلوبة ضمن إطار التزامنا بمكافحة التغير المناخي وتحقيق الهدف العالمي في الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية في حدود 1.5درجة مئوية بحلول عام 2030. ويساهم تبني هذه التكنولوجيا في المباني المؤهلة حول العالم بتسريع وتيرة التحول نحو مستقبل مستدام”.