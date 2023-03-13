شنايدر إلكتريك تنظم يوم الابتكار لقطاع الطاقة الآمنة

نظمت شنايدر إلكتريك، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، فعاليات يوم الابتكار Innovation Day لقطاع الطاقة الآمنة لعرض مجموعة من حلولها التكنولوجية المبتكرة، بحضور ومشاركة عدد كبير من عملاء الشركة والمهندسين الاستشاريين وخبراء ومديري مراكز البيانات، وخبراء تكنولوجيا المعلومات في السوق المصرية.

قال سباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا: تشهد السوق المصرية نقلة نوعية في تبنّي وتطبيق حلول التحول الرقمي والتشغيل الآلي وتكنولوجيا المعلومات في كل القطاعات، وهو ما يمثل قاطرة التقدم الاقتصادي في السوق المحلية.

وفي الوقت نفسه تتطلب استدامة العمليات التشغيلية ضرورة توفير إمدادات الطاقة بلا انقطاع، وهو الأمر الذي يضمن جدوى حلول التحول الرقمي وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والبيانات الكبيرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيرها من مكونات الثورة التكنولوجية الحديثة في القطاعات الإنتاجية والخِدمية.

ويأتي يوم الابتكار لقطاع الطاقة الآمنة وما يقدمه من حلول ومنتجات تزويد الطاقة اللامنقطعة (UPS) في إطار جهود شنايدر إلكتريك لتعزيز ثورة التحول الرقمي في مصر، وضمان استمرارية واستدامة العمليات التشغيلية، خاصة في القطاعات والصناعات والخدمات الحيوية التي لا يمكنها التوقف ولو لثانية واحدة”.

وقالت هبة الطوخي، نائب رئيس شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة الآمنة بشمال أفريقيا والمشرق العربي: “يمثل يوم الابتكار فرصة مهمة للالتقاء بشبكة عملائنا وموزعينا في السوق المصري، وإطلاعهم على أحدث حلولنا ومنتجاتنا وشرح جميع خصائصها ومواصفاتها الفنية، بما يتيح لهم تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

ويمكن لمنتجات شنايدر التنبؤ بتكاليف الطاقة الكهربائية وأوقات الأعطال ومعدلات الاستهلاك والأداء، خاصة عندما يتم ربطها بمنصة EcoStruxure المتخصصة من شنايدر إلكتريك، بما يضمن تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة وضمان الاستمرارية وتعزيز الأداء.

تتضمن الوحدة أيضًا خدمات بدء التشغيل Start-up Services لتحسين مستويات أداء وكفاءة وسلامة النظام.