«شنايدر إلكتريك» تناقش المشاركة في تطوير قطاع الرعاية الصحية

نظمت شركة شنايدر إلكتريك مصرالعاملة بمجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي ندوة حول كيفية تصميم مشروعات رعاية صحية مبتكرة، لضمان سلامة المرضى والعاملين، من خلال تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، وتجنب مخاطر الحرائق، وتحسين كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة.

كما عرضت شنايدر إلكتريك أحدث التقنيات الرقمية والأدوات الهندسية والحلول التي تقدمها في مجال الرعاية الصحية، إضافةً إلى أفضل الممارسات لتصميم مشروعات رعاية صحية مبتكرة ومحسّنة.

شارك في الندوة تحت عنوان “الابتكار في قطاع الرعاية الصحية”، العديد من الاستشاريين والمكاتب الهندسية وخبراء من شركة شنايدر إلكتريك، بالإضافة إلى عدد كبير من أهم مقدمي الرعاية الصحية، وذلك لعرض ومناقشة التقنيات المتطورة والحلول الرقمية بهذا القطاع وأهمية دمج الحلول الرقمية لتحسين الخدمات.

وأكد رامي مصطفى، نائب رئيس الشركة لقطاع المشروعات بشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا ، أن مؤتمر “الابتكار في قطاع الرعاية الصحية” ليس مجرد مُلتقي لعرض التقنيات والحلول التي تقدمها شنايدر إلكتريك، ولكنه فرصة حقيقية لإثبات ما يمكن أن تحققه أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية، حيث تمكن الأدوات الهندسية المبتكرة أصحاب الشركات المختصة والعاملين بالرعاية الصحية من تقديم قيم معززة للمستخدمين،”

وأوضح أن منصة EcoStruxure Power المطورة خصيصاً لخدمة قطاع الرعاية الصحية، تمًكن من إدارة كافة المرافق والبنى التحتية باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وهو ما يحقق الإدارة الذكية الموثوقة للشبكات.

كما تتيح المنصة إمكانية المراقبة والتحكم في مكونات الشبكة الكهربائية، وسرعة التعامل مع المشاكل التقنية الطارئة وتقليل زمن العطل والفقد في الشبكة، بالإضافة إلى التخطيط للأحمال المستقبلية، كما تحقق عمليات الصيانة الاستباقية لاستمرارية التغذية الكهربائية وفقاً للمعايير العالمية، وهو ما بإمكانه ان يحقق الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.”

قدم المؤتمر عدد من الرسائل المحددة، أهمها أفضل الممارسات والتدريبات الخاصة بتصميم مشروعات الرعاية الصحية المستدامة والمتطورة، واستخدام أحدث التقنيات التطبيقية والحلول التكنولوجية لإدارتها بكفاءة وترشيد استخدام الطاقة.