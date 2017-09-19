شنايدر إلكتريك تفتتح أول محطة للطاقة الشمسية‎

عمرو سالم ومحمود جمال: كشف وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي عن افتتاح الشركة أول محطة للطاقة الشمسية بقدره 5 ميجاوات في جنوب سيناء خلال نوفمبر المقبل.وأعلن شتا عن قرار الشركة توسيع حجم مصنعها بمدينه بدر عبر ضم ٥ آلاف متر جديد للمبني، ومن

عمرو سالم ومحمود جمال:

كشف وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي عن افتتاح الشركة أول محطة للطاقة الشمسية بقدره 5 ميجاوات في جنوب سيناء خلال نوفمبر المقبل.

وأعلن شتا عن قرار الشركة توسيع حجم مصنعها بمدينه بدر عبر ضم ٥ آلاف متر جديد للمبني، ومن المقرر إطلاق منتجات جديدة في نوفمبر المقبل.

وأوضح أن المشروع يأتي بناء علي مذكره التفاهم ببن الرئيسين المصري والفرنسي بشأن نقل التكنولوجيا الفرنسية إلي مصر، ومن المقرر مضاعفة القدرة الاستعابية للمشروع خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن استراتيجية شنايدر العالمية تتطابق تماما مع توجهات الحكومة المصرية.

وقال إن الشركة تراهن علي استغلال المهندسين المصريين إذ يبلغ عدد الخريجين من كليات الهندسة ٣٣ ألف مهندس، مؤكدا أن شنايدر لديها شراكات مع جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان لتدريب الطلاب علي حلول الطاقة الحديثة، ومن المقرر التعاون مع جامعة الإسكندرية خلال ٢٠١٨.

ورأى أن تعويم الجنيه أدي إلي خفض تكاليف الإنتاج بمصر، خاصة مع تنافسيه تكلفة العمالة المصرية ونقوم بتصدير المنتجات من مصر.