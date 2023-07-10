«شنايدر إلكتريك» تعلن عن خطة لخفض الانبعاثات بنحو 800 مليون طن عالميا

أعلنت شنايدر إلكتريك، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، انها تضع خطة طموحة تلتزم من خلالها بتسريع وتيرة التحول الرقمي، لخلق عالم أكثر اعتمادا على الكهرباء، من خلال تجنب وخفض الانبعاثات الكربونية لعملاء الشركة على مستوى العالم بما يقدر بـ800 مليون طن.

واضافت شنايدر خلال مؤتمر صحفي اليوم انها تسعي ايضا لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات التشغيلية لأكثر من ألف مورد بنسبة 50%، لتتماشى مع التوجه العالمي في مكافحة تأثير المناخ على تحقيق الاستدامة.

وتعمل شنايدر إلكتريك من أجل بناء عالم ذي مناخ إيجابي، من خلال الاستثمار المستمر في حلول مبتكرة وتطويرها لخفض انبعاثات الكربون، لذلك تستهدف الشركة بالتعاون مع عملائها، صياغة مشهد الطاقة في المنطقة، من خلال دعم جميع الأطراف لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة والموارد، لتحقيق التقدم والاستدامة للجميع كأحد الألتزامات الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة وهي المساواة، والثقة، والمناخ، والموارد، والشراكة المحلية، ودعم الأجيال

واعلنت شنايدر عن أسماء الشركات المصرية الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2022 عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، احتفاءً بالدور الريادي الذي يقوم به الشركات في دعم التحول والتوسع في استخدام الكهرباء وتحقيق الاستدامة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الابتكار، سواء على مستوى عمليات الشركة أو الخدمات المقدمة لعملائهم، بما يحد من تأثيرات الطاقة السلبية على تغير المناخ.

تم الإعلان عن الشركات الفائزة في حفل ضم أعضاء من فريق إدارة شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي وعدد من شركاء الشركة من مختلف القطاعات.

وقد فاز بتلك الجوائز كل من مجموعة حسن علام القابضة، وشركة تيبكو (الشركة العامة للمشروعات الفنية)، وشركة انفينيتي إلكتريكت ، وتأتي جوائز تأثير الاستدامة وهو الحدث العالمي الأول والفريد من نوعه، كجزء من برنامج أكبر وهو”الشراكة من أجل الاستدامة”، استكمالا لمبادرات شنايدر إلكتريك لدعم شركائها في كافة الأسواق من أجل مستقبل أكثر