«شنايدر إلكتريك» تعلن ضخ 8 ملايين يورو جديدة فى مصر خلال 2023

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 8 ملايين يورو خلال عام 2023، بما في ذلك الخطة التوسعية للمصنع وخطوط الإنتاج على مساحة 10 آلاف متر مربع بمصنع مدينة بدر الأكبر من نوعه في المنطقة.

وتأتي تلك الاستثمارات لتعزيز عملياتها في مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وتيرة التحول الرقمي في مختلف المجالات. يأتي ذلك استكمالا للخطة الاستثمارية الطموح طويلة الأجل للشركة في مصر، حيث قامت بضخ 30 مليون يورو عام 2020، مقسمة لـ10 ملايين يورو لإضافة خط إنتاج تصنيع اللوحات الكهربائية، و20 مليون يورو أخرى لزيادة رأس المال واستثمارات متنوعة.

وتعمل “شنايدر إلكتريك” على زيادة التوسعات في مصنع مدينة بدر لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي الذي تبلغ نسبته حاليا من 40 – 60% في كافة منتجات المصنع المتخصص في إنتاج لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، والتي يتم الاستفادة منها في مختلف القطاعات.

وتقوم الشركة بتصدير أكثر من 30% من إنتاج مصنع بدر للخارج، حيث شهد عدد الدول التي يقوم المصنع بتصدير منتجاته إليها نموا ملحوظًا هذا العام ليتخطى 30 دولة حول العالم مقارنة مع 14العام الماضي، وتشمل تلك الدول الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، المغرب، تونس، الجزائر، كينيا، والسنغال، وغيرها.

وقال سباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا إن مصر تتمتع بإمكانات اقتصادية واعدة في قطاع الطاقة، وتعد من أهم الأسواق الإستراتيجية لنا في المنطقة، ونحن ملتزمون بدعم النمو المستدام في البلاد من خلال استثماراتنا في البنية التحتية والصناعة، وتعكس استثماراتنا الجديدة التزامنا بمصر وثقتنا في مستقبل هذه السوق المحورية.

وأضاف رييز: “نملك خطة استثمارية طموح تركز على تعزيز النمو وتوسيع شبكة الشركاء سواء على مستوى القطاعين العام والخاص والمشاركة في المزيد من المشروعات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة في مختلف المجالات مثل المباني والمدن الذكية، المياه، القطاع الصناعي، وغيرها، كما نهدف إلى زيادة المكون المحلي في منتجاتنا لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، لدعم جهود الحكومة المصرية.

وتعد مصر من أهم الأسواق للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمتلك الشركة تاريخًا طويلًا من النجاح في السوق المصرية، حيث بدأت عملياتها في عام 1987، وقد قامت بضخ إجمالي استثمارات بلغ 300 مليون يورو على مدار 35 عاما من تواجدها في مصر، وبالإضافة إلى مصنع مدينة بدر، تمتلك الشركة عددا من الأصول المهمة في مصر منها مركز التوزيع المحلي بمدينة العاشر من رمضان، ومركز التميز الهندسي.

وتسعى “شنايدر إلكتريك” للمشاركة في المزيد من المشروعات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة في مختلف المجالات مثل المباني والمدن الذكية، المياه، القطاع الصناعي، وغيرها حيث نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات في السوق المصرية، بالشراكة مع الحكومة المصرية، على رأسها الشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويأتي ذلك في إطار خطة لرقمنة شبكة التوزيع على مستوي الجمهورية، ومشروع بنبان في أسوان الأكبر للطاقة الشمسية في العالم من خلال توريد أنظمة توزيع الكهرباء للمشروع، والمشاركة في مزارع الرياح فى جبل الزيت، وتوفير الحلول الكهربية لمحطة الحمام لمعالجة مياه الصرف في مشروع الدلتا الجديدة، وأعمال صيانة الكهرباء والتحكم الآلي لأنفاق هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى العديد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.