شنايدر إلكتريك تعلن تحقيق تقدم ملحوظ لخفض البصمة الكربونية

أعلنت شنايدر إلكتريك، العاملة بمجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن نتائج الربع الأول من عام 2023 لبرنامجها العالمي “تأثير الاستدامة من شنايدر” (SSI) وذلك بالتزامن مع الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام.

وتأتي هذه النتائج بعد شهر واحد فقط من إصدار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لتقريرها الشامل الأخير، الذي يسلط الضوء على التأثير الكبير والتكلفة الباهظة الناتجة عن التقاعس وعدم التحرك للتصدي لمشكلة تغير المناخ على المستوى العالمي.

وقالت جونيل أفيس ووت – رئيس قطاع الاستراتيجية والاستدامة بشركة شنايدر ، هناك حلول متاحة بالفعل يمكنها الحد من الانبعاثات الكربونية، فلكل يوم وأسبوع وربع سنة أهمية كبرى ونحن نفعل ما في وسعنا لتعزيز جهودنا في مجال الاستدامة وخلق أثر إيجابي بطريقة منهجية ومنظمة وتتسم بالتعاون بين الأطراف المعنية.”

يعمل برنامج “تأثير الاستدامة من شنايدر” (SSI) على مراقبة وقياس حجم التقدم الذي تحرزه الشركة على مستوى الأهداف المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESGs) حتي عام 2025. وتقوم الشركة بالإفصاح عن هذه النتائج عن كل فترة ربع سنوية كخطوة لتشجيع كافة الأطراف المعنية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأعلنت شنايدر إلكتريك عن تحقيق تقدم ملحوظ في المجالات الآتية في تقليل عملائها بصمتهم الكربونية بفضل الحلول التي تقلل بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية أو تحد منها تمامًا. كما حققت الشركة تقدمًا كبيرًا أيضًا في مشروع الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، الذي يشكل جزءا من مساعيها المستمرة لتحقيق صافي صفر انبعاثات صادرة عن سلاسل القيمة الخاصة بالشركة بحلول عام 2050.

وتهدف المبادرات لتحقيق المساواة وتعزيز الاستثمار في الأجيال من خلال توفير الحصول على طاقة نظيفة وموثوقة لأكثر من 40 مليون شخص، وتدريب أكثر من 430,000 شخص على إدارة الطاقة.

وتتبع شنايدر إلكتريك نهجًا يهدف للتعامل مع معضلة قطاع الطاقة من خلال تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن استخدام الطاقة على المستوى العالمي وتمكين المجتمعات من الحصول على المهارات الضرورية لدعم احتياجاتهم المستقبلية للطاقة وتقليص فجوة الوصول إلى الطاقة.

وسجلت النتائج المجمعة “لبرنامج تأثير الاستدامة من شنايدر” (SSI) للربع الأول من العام الحالي نسبة 5.25 من أصل 10، في قفزة كبيرة للشركة نحو تحقيق هدفها المنشود للعام بأكمله وهو 6 من 10.