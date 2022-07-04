«شنايدر إلكتريك» تطلق أول برنامج عالمي في مجال الاستدامة

أطلقت شركة شنايدر إلكتريك ، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن إطلاق جوائز شنايدر للتأثير المستدام، وهي أول مبادرة من برنامج الشراكة من أجل الاستدامة، وتستهدف من خلاله تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يضطلع به شركاء شنايدر لدفع التحول وتعزيز مرونة واستدامة العالم الجديد للطاقة الكهربائية.

ويأتي إطلاق برنامج الشراكة من أجل الاستدامة استكمالاً لمبادرات شنايدر إلكتريك لتمكين منظومتها الواسعة من الشركاء للمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويشتمل البرنامج على مناهج تعليمية وتدريبية شاملة، ومحفظة مبسطة من المنتجات إلى جانب منظومة دعم مفتوحة وتعاونية.

وسيتيح للشركاء إمكانية الوصول إلى الخبرات والموارد التي يمكن أن تساعدهم في رحلتهم نحو تعزيز التحول الرقمي، وقد تم تصميم البرنامج لتمكين الشركاء من أن يصبحوا أكثر استدامة في ممارساتهم الخاصة، ودعم عملائهم للوصول إلى الحياد الكربوني، كما يقدم البرنامج للشركاء أربع خطوات سهلة يمكنهم اتباعها لحماية أعمالهم في المستقبل.

وستحتفي جوائز تأثير الاستدامة من شنايدر إلكتريك بإنجازات مجموعة واسعة من الشركاء ضمن فئتين:

1- الاستدامة: التأثير على شركتي: وهي فئة مخصصة للشركاء الذين ينجحون في تعزيز ريادتهم في مجال الاستدامة من خلال إزالة الكربون من عملياتهم.

2.الاستدامة والكفاءة: التأثير على العملاء: وهي فئة مخصصة للشركاء الذين ينجحون في تعزيز ريادتهم في مجال الاستدامة من خلال مساعدة عملائهم على تحقيق تطلعاتهم في إزالة الكربون.

وسيتم تقييم طلبات التقدم للفوز بالجائزة من جانب الشركاء استناداً إلى مدى استفادتهم من حلول الطاقة والتحكم الآلي والرقمنة لتعزيز التحول نحو الطاقة الكهربائية في عملياتهم وتقليل إمدادات الطاقة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتبني ممارسات التدوير عبر سلسلة القيمة.

متطلبات الأهلية للفوز بالجائزة:

ستكون الجوائز متاحة لجميع الشركات التي تعمل مع شنايدر إلكتريك من جميع أنحاء العالم لتمكين الكفاءة والاستدامة، ويجب أن تكون المؤسسات الشريكة تنشط ضمن أحد مجالات الأعمال التالية لكي يتنسى لها المشاركة في البرنامج:

1. شركات بناء المنازل.

2. شركاء تقنية المعلومات.

3. شركات البناء.

4. شركات التصميم.

5. المقاولون.

6. شركات تكامل الأنظمة.

7. شركاء برنامج.

EcoXperts. 8 مصنعي المعدات الأصلية.

9. شركات تكامل نظام الأتمتة الصناعية.

10. شركات تكامل حلول التحكم الآلي.

11. موزعي حلول الأتمتة الصناعية.